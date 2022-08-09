Kılıçdaroğlu’ndan KKM sahiplerine: Sadece faizi alacaklar, döviz garantisi yok

Edirne’de konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kur korumalı mevduat sistemini “Ülke ekonomisine yerleştirilmiş atom bombası” diye niteleyerek, “Bir avuç kişiye sesleniyorum: Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok” dedi.

Kılıçdaroğlu, Roboski ziyareti üzerinden kendisini hedef alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye de yanıt verdi: “Düne kadar hakaret ettikleri kişilere gidip el, avuç açtılar. Biz Milli Kurtuluş Savaşı’nda bile el, avuç açmadık. Kendilerini bir de dünya lideri olarak tanıtıyorlar. Karikatür gibi bir şey…”

Fotoğraf: Twitter/CHP

Geçen hafta Erzurum’da yapılan CHP’nin grup toplantısının adresi bu kez Edirne oldu.

Milletvekilleriyle bir araya gelen Kemal Kılıçdaroğlu, gündeme ilişkin konuştu.

Kılıçdaroğlu, çiftçilere “Bay Kemal’in sözü var, açık ve net söylüyorum; iktidar geldiğimizde çiftçiye KDV’siz, ÖTV’siz kırmızı mazot vereceğiz” diye seslendi.

‘Çankaya’dan yönetmek isteriz’

Cumnhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Bizim saray merakımız yok. Beyefendiye tahsil edilen yanlış hatırlamıyorsam 10 tane saray var. Biz ülkemizi mütevazı Çankaya’dan yönetmek isteriz” dedi.

KKM çıkışı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarıyla gelir elde edenlere seslenen Kılıçdaroğlu, bunların sadece faizlerlerini alabileceklerini kaydetti: “‘Kur korumalı mevduat ekonominin kalbine yerleştirilmiş bombadır’ diyorlar. Bomba değil atom bombası… Kur korumalı mevduat sahiplerine, yani bir avuç kişiye sesleniyorum: Bizim iktidarımızda sadece ve sadece faizi alacaklar. Öyle döviz garantisi falan yok! Türkiye sömürge bir ülke değil, birilerinin sömürge alanı da değil.”

Bahçeli’ye yanıt

Bahçeli’nin, Roboski’ye gitmesi üzerinden hedef aldığı sözleri hatırlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Düne kadar hakaret ettikleri kişilere gidip el, avuç açtılar. Biz Milli Kurtuluş Savaşı’nda bile el, avuç açmadık. Kendilerini bir de dünya lideri olarak tanıtıyorlar. Karikatür gibi bir şey…

Bir parantez açalım. Bahçeli ne diyor bu işe Allah aşkına? Bana kızıyor. Bizim milliyetçiliğimizi öğrenmek istiyorlarsa rahmetli Ecevit’e bakacaklar, Kıbrıs’a bakacaklar, Akdeniz’e bakacaklar. Sen kim, bizim milliyetçiliğimizi tartmak, ölçmek kim! Süleyman Şah türbesi kaçırılırken toprak terk edilirken sesin bile çıkmadı! Parantezi kapatalım.”