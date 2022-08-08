Bahçeli, Roboski için ‘adalet’ sözü veren Kılıçdaroğlu’na yüklendi

MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Roboski’ye ‘helalleşme’ ziyareti için ‘provokatörlük’ dedi.

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TSK’ya bağlı savaş uçaklarının 2011’deki bombardımanı sonucu Şırnak’ın Gülyazı ve Ortasu köylerinden 34 köylü hayatını kaybetmişti. Bu bombardıman tarihe ‘Roboski katliamı’ diye geçmişti. Katliama ilişkin davaysa kapatılmıştı.

Ailelerin adalet mücadelesi sürerken Kılıçdaroğlu ‘helalleşme’ ziyaretleri kapsamında Roboski’ye gitmişti. Kılıçdaroğlu buradaki konuşmasında adaletin sağlanacağına yönelik söz vermişti.

Bahçeli bu ziyarete şu sözlerle tepki gösterdi: “Uludere’yi ziyaret edip kabuk bağlamış yaraları açmaya çalışması su katılmamış bir provokatörlüktür. Üstelik Türkiye Cumhuriyeti’nde ‘Roboski’ diye bir yerleşim yeri olmamasına rağmen, bölücü terör örgütünün bu kirli üslubunu seslendiren Kılıçdaroğlu bir kez daha yaş tahtaya basmıştır. Hadisenin üzerinden 11 yıl sonra helalleşme maskesi altında bölücü tezlere destek vermek, terör örgütünün değirmenine su taşımak aymazlık ve tabansızlıktır.”

Bahçeli’nin ifadesine göre Kılıçdaroğlu ‘sözde Kürt sorununu’ gündeme getirip cumhur ittifakına mesaj vermeye çalışıyor.