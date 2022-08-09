Kartal Cemevi başkanına saldırı: Dört şüpheli tutuklandı

Alevi Vakıfları Federasyonu İkinci Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş’ın evinin önünde dövülmesine ilişkin adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü tutuklandı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıtaş’ın, Orhantepe Mahallesi’nde 5 Ağustos’ta akşam saatlerinde evinin önüne motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğraması ve yaralanmasıyla sonuçlanan olaya ilişkin inceleme yürüttü.

Araştırmada, N.D., M.D., M.F., S.A. ve A.Y.’nin yanı sıra konuyla ilişkisi olduğu belirlenen dört şüphelinin daha kimliğini tespit eden polis, dokuz kişiyi gözaltına aldı.

Ayrıca, 15 ikamet ve bir iş yerinde aramalarda pompalı tüfek ve olayda kullanıldığı belirlenen motosiklet ele geçirildi.

Emniyette sorgulanan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi’ne götürüldü.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheliler A.Y., M.F., M.D. ve N.D. tutuklama, B.S., S.A., B.E., R.O.İ. ve E.Y. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

A.Y., M.F., M.D. ve N.D., ‘basit yaralama’ suçundan tutuklandı.

Hakimlik kararında, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğu, bir kısım şüphelilerin firari olduğu ve delillerin tam toplanmamış olduğu gerekçesiyle tutuklama kararı verildiği belirtildi.

Diğer şüpheliler B.S., S.A., B.E., R.O.İ. ve E.Y. hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.