Ankara’daki cemevi saldırıları: Sol örgüt bağlantısının kaynağı isimsiz ihbarmış

CANAN COŞKUN

Ankara’da 30 Temmuz Cumartesi günü Aleviler için ‘matem ayı‘ olan ‘Muharrem Orucu’nun ilk gününde beş ayrı cemevi ve köy derneğine saldırıların sol örgütlerle ilişkilendirilmesinin dayanağı isimsiz bir ihbar e-postası olduğu ortaya çıktı. E-postada İzmir’de gözaltına alınan Ç.C.B.’nin ‘emniyette kaydı olduğu’ belirtildi.

Fotoğraf: ANKA haber ajansı

Ankara’da 30 Temmuz Cumartesi Aleviler için ‘matem ayı‘ olan ‘Muharrem Orucu’nun ilk gününde beş ayrı cemevine saldırı düzenlenmişti. Saldırılar sonrası gözaltına alınan bir kişi için emniyetin avukatlara, ‘meczup olduğu kanaati uyandığını’ söylediği belirtilmişti.

Saldırgan aynı gün Eskişehir’e giderken yakalanmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, saldırganın A.O.K. olduğunu açıklamıştı.

Ankara başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K.’yle irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler gözaltınayken 2 Ağustos Salı günü AKP yandaşı Yeni Şafak gazetesi saldırıları sol tandanslı Devrimci Gençlik Dernekleri’yle (DGD) ilişkilendiren bir haber yayımladı. Aynı gün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da saldırıda ‘örgüt’ bağlantısı bulunduğunu öne sürmüştü. DGD ise ismi geçen şüphelilerin dernekle ilişkili olmadığını savunmuştu.

‘Emniyette kaydı var’ ihbarı

Diken’in edindiği bilgilere göre Soylu ve Yeni Şafak gazetesi, köy derneği ve cemevlerine saldırıları 2 Ağustos’ta emniyete yollanan isimsiz bir ihbar e-postasına dayandırmış. İhbarı yapanın belirsiz olduğu e-postada DGD’yle ilişkilendirilen şüpheli Ç.C.B.’nin ‘emniyette kaydı olduğu’ belirtildi.

Tutuklama gerekçesinde örgüt suçlaması yok

Cemevi saldırılarıyla ilgili gözaltında tutulan üç kişi dün Ankara Adliyesi’ne götürüldü. Savcılık sorgusunun tamamlanmasından sonra üç şüpheli tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Burada da sorgulanan şüphelilerden A.O.K. Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinde düzenlenen ‘dini değerleri aşağılamak’ suçlamasıyla tutuklandı. Soylu ve Yeni Şafak gazetesinin hedef gösterdiği şüphelilerse konutu terk etmeme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Soruşturma bürosunun değişmesi gündemde

Öte yandan mağdur köy derneği ve cemevlerinin avukatlarından edinilen bilgiye göre soruşturmanın Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’ndan Ayrımcılık Bürosu’na nakledilmesi de gündemde.