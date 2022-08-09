Almanya’da da Alevi derneğine saldırı

Almanya’nın Düren kentinde bulunan Düren ve Çevresi Alevi Kültür Merkezi’ne sabah saatlerinde bir saldırı düzenlendi, saldırıda binanın camı kırıldı.

Fotoğraflar: DW Türkçe

DW Türkçe’nin aktardığına göre Düren polisi olayla ilgili araştırma başlatırken derneğin bağlı olduğu Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’ndan (AABF) basın açıklaması yayınlandı.

“Saldırılar tesadüf gibi görünmüyor” ifadesine yer verilen açıklamada şöyle dendi: “Almanya polisinin verdiği bilgilere göre saldırıyı kimin yaptığı henüz net değilken saldırı ile ilgili incelemeler sürüyor. Türkiye’de son dönemlerde cemevlerimize saldırılar, Kartal Cemevi başkanına kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırının olmasının ardından, bugün Düren Cemevi’mizin camlarının kırılması tesadüf gibi görünmüyor. Umarız düşündüğümüz gibi değildir. Emniyet yetkililerinden konuya dair somut bir cevap aldığımızda kamuoyuyla paylaşacağız.”

‘Metin Külünk’ün organize ettiği çetenin faaliyetleri ortada, eylemler çok doğal’

DW Türkçe’ye konuşan Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Eşit Başkanı Hüseyin Mat, “Henüz olayın kimler tarafından yapıldığına ilişkin kesin bir bilgiye ulaşılamadı” dedi.

Mat, “Türkiye’de son zamanlarda Alevi kurumlarına ve önderlerine yapılan saldırılar bizde, Almanya’daki bu olayın da belli bir çevre tarafından organize edilmiş olabileceği kuşkusunu oluşturdu” diye konuştu.

Somut verilere ulaşmadan nihai bir açıklama yapmanın doğru olmayacağını vurgulayan konfederasyon başkanı “Ancak Metin Külünk’ün organize ettiği Almanya’daki Osmanlılar motosiklet çetesinin faaliyetleri ortadayken, Türkiye’de planlanan eylemlerin Avrupa’da da gerçekleşmesi çok doğal” dedi.

Gelişmelerin Avrupa’daki Alevi toplumunda da endişeye yol açtığını söyleyen Hüseyin Mat, “Elbette endişeliyiz, ama sadece kendimiz için değil, Türkiye’deki Alevi toplumu için de endişeliyiz” dedi.

Ne olmuştu?

Ankara’da 30 Temmuz Cumartesi Aleviler için ‘matem ayı‘ olan ‘Muharrem Orucu’nun ilk gününde beş ayrı cemevine saldırı düzenlenmişti. Saldırılar sonrası gözaltına alınan bir kişi için emniyetin avukatlara, ‘meczup olduğu kanaati uyandığını’ söylediği belirtilmişti.

Bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de gözaltına alındığı saldırıların hedefinde Tuzluçayır Demokratik Alevi Dernekleri (DAD), Ana Fatma Cemevi, Gökçebel Köy Derneği, Türkmen Alevi Bektaşi Derneği ve Batıkent Serçeşme Cemevi vardı.

Saldırgan aynı gün Eskişehir’e giderken yakalanmıştı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, saldırganın A.O.K. olduğunu açıklamıştı.

Ankara başsavcılığının talimatı üzerine A.O.K.’yle irtibatlı oldukları belirlenen Ç.C.B. ve B.G. de gözaltına alınmıştı.

Mahkemeye sevk edilen üç şüpheliden saldırgan A.O.K. tutuklanmıştı.