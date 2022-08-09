Kılıçdaroğlu ayçiçeği tarlasında: Kilosu 16 lira olmalı ki ekime devam edilsin

Edirne’nin Büyükdöllük Köyü’nde ayçiçeği tarlasını ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu üreticiler için mesajlar verdi.

Fotoğraf: ANKA

Edirne ziyaretini sürdüren CHP lideri, kentin önemli gelir kaynaklarından ayçiçeğinde tarlaları ziyaret etti. Burada bir çiftçi, Kılıçdaroğlu’na, geçen sene nisanda ektiklerinde mazot fiyatının 6,25 lira olduğunu, bu seneyse 21 liraya çıktığını anlatarak şöyle devam etti:

“Geçen sene 2 bin lira olan gübre, bu sene 9 bin liradan çiftçiye gitti. Geçen sene 1200-1300 lira arasında olan tohum çeşitleri, bu sene 2300 – 2600 lira arasında değişti. Bu çiftçi bu sene buradan para kazanamazsa seneye az eker.”

‘Ton başına fiyat verilmeli’

Çiftçinin dediklerine hak veren Kılıçdaroğlu, ton başına fiyat verilmesi gerektiğini belirterek “Makul olan fiyatı 16 bin lira. Yani kilosu 16 lira olması lazım, destek hariç” dedi. Kılıçdaroğlu bu alım fiyatının duyurulmasının ardından çiftçinin en azından “Evet önümüzdeki yıl ben bunu ekebilirim” diyebileceğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu ayrıca yüksek verim alınabilmesi için Trakya’daki barajların tamamlanması gerektiğini söyledi.