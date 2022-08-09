AYM’de İrfan Fidan etkisi: Gezi, ‘gösteri yürüyüşü’nden ‘kalkışma’ya dönüştü

Anayasa Mahkemesi daha önce ‘gösteri yürüyüşü’ olarak tanımladığı Gezi eylemlerini, bugün yayımladığı Ali İsmail Korkmaz kararında ‘hükümete karşı kalkışma’ olarak değiştirdi. Değişiklikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AYM’ye atadığı eski başsavcı İrfan Fidan’ın etkisinin olduğu düşünülüyor.

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AYM’nin Gezi Parkı eylemlerinde dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’a dair 26 Mayıs’ta verdiği hak ihlali kararınının gerekçesi Resmi Gazete’de yayımladı. Kararda, AYM’nin Gezi eylemlerinin tanımlanmasıyla ilgili içtihat değişikliği dikkat çekti. Daha önceki kararlarında bu eylemlere ‘gösteri yürüyüşü’ diyen AYM son kararındaysa bunu ‘hükümete karşı bir kalkışma’ olarak gören Adalet Bakanlığı’nın görüşünden alıntıyla anlattı.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre bu görüş değişikliğinin perde arkasında AYM’ye atanan eski İstanbul başsavcısı İrfan Fidan var.

Hükümet için kritik davalara bakmıştı

Fidan, AKP açısından en kritik davaların savcısı olarak da biliniyor. Başsavcıyken Gezi Parkı soruşturmalarını yönetmiş, işadamı Osman Kavala hakkındaki Gezi davasının da açılmasını talep etmişti. Fidan aynı zamanda 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet dosyasında aralarında Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, dönemin İçişleri bakanı Muammer Güler, ekonomi bakanı Zafer Çağlayan, çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar ve Avrupa Birliği bakanı Egemen Bağış ve Rıza Sarraf’ın da bulunduğu 96 şüpheli hakkında takipsizlik kararı vermişti.

Bu arada AYM kararından bir ay önce 25 Nisan’da verilen Gezi Parkı davasındaki mahkumiyet kararlarının da tanımlama değişikliğinde etkisi olduğu görüşü hakim. Bu davada Gezi Parkı eylemleri ‘hükümeti devirmeye teşebbüs’ olarak görülürken Kavala’ya ‘anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklara da 18 yıl hapis cezası verilmişti.

Bu kararlar, istinaf ve Yargıtay denetiminden geçtikten sonra AYM’ye taşınacak. O nedenle ‘gösteri yürüyüşü’ olarak tanımlanan eylemlerin ‘hükümete karşı kalkışma’ olarak değiştirmesinin alınacak kararda etkili olması bekleniyor.