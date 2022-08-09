‘Devletin kalbi’ görevde: Kılıçdaroğlu artık ‘özel korunması gereken kişi’

ALTAN SANCAR

Türkiye gezisini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için artan güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. CHP liderinin kendi koruma ekibine ek olarak, Emniyet ve Jandarma tarafından sağlanan güvenlik önlemlerindeki artış CHP’lilerin de dikkatini çekiyor. CHP’li bir isme göre Kılıçdaroğlu artık ‘özel korunması gereken kişi’ statüsünde.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantılarını Türkiye’nin farklı kentlerine taşımaya devam ediyor. Erzurum’dan sonra ikinci toplantı Edirne’deydi. İki şehir arasında Şırnak’a da uğradı.

Erzurum ziyaretinde Emniyet tarafından büyük bir güçle korunan Kılıçdaroğlu, benzer koruma ve önlemlerle Edirne’de de karşılandı. Kılıçdaroğlu’nun halkın arasına karıştığı anlarda çevre güvenliği özel harekât polisleri tarafından sağlanırken, sivil ve üniformalı ekipler de geçeceği güzergahlarda geniş güvenlik önlemleri aldı. İki kentte de CHP liderinin aracının geçişi sırasında trafik akışı durdurulurken, yollarda trafik ekipleri ve polisler güvenliği sağladı.

Fotoğraf: Diken

CHP liderinin çevresindeki koruma gücünün zirveye ulaştığı yerse Şırnak’tı. Uçağı Cizre’ye indiği andan itibaren Uludere’ye bağlı Gülyazı köyüne ulaşana kadar yol boyu jandarmalar ve polis özel harekât tarafından korunan Kılıçdaroğlu’nu köyde askeri uçak takibi dahil daha büyük bir güvenlik çemberi bekliyordu.

Fotoğraf: Diken

Gülyazı köyünün çevresine yerleştirilen yüzlerce jandarma komandosu, ilçe merkezinden getirilen çevik kuvvet ekipleri ve sahada görevli istihbarat ekipleri Kılıçdaroğlu’nu ziyaret boyunca adım adım takip etti. CHP liderinin ziyaret edeceği bölgedeki dağlara ve yüksek yerlere keskin nişancılar yerleştirildi.

Çok sayıda zırhlı aracın eşlik ettiği Kılıçdaroğlu köyde de yakından korundu. Güvenlik önlemleri Kılıçdaroğlu köye gelmeden uzun süre önce başladı. Güvenlik güçlerinin amirleriyle Kılıçdaroğlu’nun koruma ekibi arasında sürekli bir koordinasyon sağlandı.

Kentin güvenlik bürokrasisi içinden edinilen bilgilere göre istihbarat ekipleri, Kılıçdaroğlu’nun ziyaretinden önce köye giderek köylülerle görüştü ve ‘olası olumsuzlukları’ önlemek istedi. Kaynaklara göre bu önlemler Kılıçdaroğlu’nun daha önce linç ve suikast girişimine maruz kalması nedeniyle alındı. Kaynaklar, Şırnak özelinde zirveye ulaşan önlemlerin ‘gerekli seviyelerde’ Kılıçdaroğlu’nun gittiği tüm kentlerde alınmaya devam edeceğini de aktardı.

Fotoğraf: Diken

Öte yandan Uludere ilçe emniyet müdürü ve ilçenin mülki amirleri de Kılıçdaroğlu’nun ziyaretini ve güvenlik önlemlerini, Gülyazı köyünde Roboski katliamında hayatını kaybedenlerin aileleriyle bir araya geldiği evin çatısında oturarak takip etti. Kaymakam yardımcısıysa Kılıçdaroğlu’nu havalimanında karşıladı.

Kılıçdaroğlu’nun geçmiş dönemlere göre daha yüksek düzeyde korunduğu CHP’lilerin de dikkatini çekti. Diken’e konuşan CHP’li üst düzey bir yönetici, söz konusu durumu son gezilerde kendilerinin de fark ettiğini gizlemedi. Kaynağa göre bu durumun nedeni Kılıçdaroğlu’nun ‘özel korunması gereken kişi’ olarak nitelendirilmesi.

Fotoğraf: Diken

Kılıçdaroğlu’nun saldırı girişimleri atlattığını hatırlatan CHP’li kaynak şunları kaydetti: “Genel başkanımız kötü durumlarla karşılaştı. Ama AKP her ne kadar devletin içini boşaltmaya çalışsa da bazı teamüllerin ve devletin kalbinin yerli yerinde durduğunu rahatlıkla görüyoruz. Devlet sadece bugünü değil, geleceği de düşünür. Kemal beyin ve CHP’nin Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olacağını bahsettiğimiz devletin kalbi de görüyor. Artan koruma tedbirlerini bununla birlikte değerlendirmek gerekli. Fakat genişleyen koruma çemberinin biz de farkındayız.”

CHP’li bir başka isimden edinilen bilgilere göre tedbirler kendilerine ya da güvenlik bürokrasisine ulaşan bir ihbarla ilgili değil. Artan güvenlik tedbirleri daha çok Kılıçdaroğlu’nun adaylık tartışmaları ve kazanma ihtimaliyle ilgili.

‘Devletin kalbi’

‘Devletin kalbi’, CHP’li yetkililerce ilk defa kullanılan bir ifade değil. Kılıçdaroğlu geçen yıl ekimde memur ve bürokratlara seslenerek, ‘iktidarın değişmesine az kaldığını’ söylemiş, onlara ‘kanun dışı her ne yaptırılıyorsa’ son vermeye çağırmıştı.

CHP lideri bundan birkaç ay sonraki açıklamasında çağrısının karşılık bulduğunu, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda alınan kararlara ‘direnildiğini’, hatta bürokratların kendisine yolsuzluk belgeleri yolladığını kaydetmişti. Kılıçdaroğlu, “Bu devletin hala atıyor” demişti.

Kılıçdaroğlu, ‘devletin kalbi’nden elde ettiğini söylediği bilge ve belgelerle sonraki aylarda çeşitli bakanlıklar, resmi kurumlara ve ‘paramiliter kuruluş’ diye tanımladığı SADAT’ın kapısına giderek ‘hesap sormuştu’.