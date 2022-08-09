Kapadokya Çevre Platformu: Yol inşaatı için peribacaları yıkılıyor

Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükremin Tokmak Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) listesinde bulunan Kapadokya’da milyonlarca yılda oluşmuş peribacaları yol inşası nedeniyle yok edildiğini söyledi.

Fotoğraflar: Mükremin Toprak / Evrensel

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre Nevşehir İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetlerine bağlı ekipler tarafından yaklaşık bir buçuk ay önce başlatılan Göreme-Ortahisar arasında yeni yol inşası Kapadokya’nın ortasından geçiyor.

Kapadokya Çevre Platformu sözcüsü Mükremin Tokmak yol güzergahının aynı zamanda 1’inci Derece Arkeolojik ve Doğal Sit alanında olduğunu söyledi. Saklı Kilise’nin de olduğu bu alanın hem doğal sit, hem de arkeolojik sit alanı olduğunu belirten Tokmak, “Alttaki kayaları keserek ve bir Bizans manastırını yok ederek buraya yol açıyorlar” dedi.

‘Kırılmadık, yıkılmadık bir peri bacası, manastır kalmayacak‘

Yol inşasına Göreme Müzesinin oradaki Tokalı Kilisenin yakındaki yoldan geçen araçların yol açtığı titreşimden kaynaklı olarak zarar gördüğü gerekçesi gösterildiğini aktaran Tokmak, şunları dedi: “Bu yolu kapatmak alternatif olarak yeni yol yapmak istiyorlar. Yapımı süren yol güzergahında Peri bacaları, manastırlar, inanılmaz oluşumlar var. Neredeyse Saklı Kilise’nin üzerinden geçiyor yol. Burası 45 metrelik bir dağ kütlesini rampayı düzlemek için yukarıdan aşağıya doğru oyuyorlar. Buralarda inanılmaz bir yarık açacaklar. O bölgede kırılmadık, yıkılmadık bir peri bacası, manastır kalmayacak. İleride de aynı gerekçeyle, araçların sarsıntısı nedeniyle ciddi bir hasara neden olacak. İnanılmaz bir katliam var ve kimsenin sesi çıkmıyor.”

‘Hafife alınacak bir alan değil‘

AKP’li Ortahisar Belediye Başkanı Mustafa Ateş’in geçtiğimiz günlerde yol yapımı güzergahında “8-10 tane kaya dam var” diyerek ‘yıkımın etkisini azaltmaya çalıştığını’ söyleyen Tokmak, şöyle devam etti: “Oysa ki fotolarda görüleceği üzere bir ton peri bacası ve bu kaya dokunun içinde ise Bizans dönemine ait bir manastır kompleksi var. Yani sekiz-10 kaya dam diyerek hafife alınacak bir alan değil. Doğal gaza ihtiyacımız var diyor ve bu yol bunun içindir de diyor, Ortahisarlıların hakkı diyor, ama bu doğal gazın geçeceği yer de burası olamaz, başka güzergahlardan geçirmelisiniz bu yolu.”

‘Doğalgazı da gerekçe göstererek yapıyorlar bu yolu‘

İşin diğer yönünün bu Ortahisar’ın doğalgaz meselesi olduğunu belirten Tokmak, şunları söyledi: “Uçhisar’da doğalgaz var, Ürgüp’te var, Göreme’de var. Uçhisar’dan doğalgazı getirseler yol düz aslında, asfaltın kenarından döşenir borular. Ancak yol çok uzun ve Enerya adındaki enerji şirketine maliyeti çok artıyor. Ürgüp’ten getirseler yine 4-5 km fazla boru döşemek zorunda kalacaklar. Buradaki zihni sinir proje, bu doğalgazı da gerekçe göstererek yapıyorlar bu yolu. Doğalgaza yönelik bir hamle yani. Bu Enerya şirketin daha uzun boru döşemesin diye yolu yapıyorlar. Asıl nedenlerden birisi bu doğalgazın oraya götürülmesi.”

CHP’li vekilden soru önergesi

Öte yandan geçtiğimiz günlerde CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesiyle Kapadokya’da yapılan yolu gündeme getirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını istenilen soru önergesinde Sarıaslan Kapadokya jeopark alanından çift şeritli yolun yakınındaki kültür varlıklarında zararlar meydana getirebileceğini vurguladı.

Bir belediye başkanının isteği doğrultusunda fiziksel yol çalışmaları başladığını belirten Sarıaslan, şunları dedi: “İmar alanı dışındaki söz konusu bölgede yol yapmak tek kişinin Ortahisar Belediye başkanının kararıdır. Dünyanın gözbebeği milyonlarca yılda oluşmuş, ulusal ve uluslararası bir doğa ve kültür mirası niteliğinde ki alanda yapılacak her hangi bir hatanın geri dönüşü mümkün olamayacaktır. Bu nedenlerle böylesi bir yol yapılmadan önce, jeofizik, jeodezik ve ilgili yer bilimleri açısından yapılacak yolların peribacalarında, jeopark alanında ve çevresinde oluşturacağı etkinin araştırılması, ciddi bilimsel raporların düzenlenmiş olması gerekmektedir, tüm bunlar belirsiz ve keyfidir.”

Sarıaslan bakana şu soruları yöneltti: