Erdoğan’ın ‘nas’ aşkı bankaları ihya etti: İş Bankası ve Vakıfbank da rekor kar açıkladı

İş Bankası ve Vakıfbank yılın ikinci yarısına ilişkin net kar oranlarını açıkladı. Politika faizi yüzde 14’le borçlanıp yüzde 50’ye varan faizlerle kredi veren bankalar karına kar katmaya devam ediyor.

Buna göre yılın ikinci çeyreğinde İş Bankası net karını geçen yıla göre yüzde 560, Vakıfbank’sa 96 kat artırdı.

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Enflasyonla faiz arasında açılan makas, bankaların karlılık rekorunda başlıca etkenlerden biri. Ekonomistler, resmi enflasyon yüzde 80’e dayanmışken Merkez Bankası’nın yüzde 14’le fonladığı bankaların yüzde 50 civarında kredi dağıtmasını Hazine’den servet transferi olarak yorumluyor. Uzmanlara göre krizi fırsata çeviren bankaların önemli bir geliri de Hazine’den aldıkları yüksek faizli tahviller ve türev ürünlerden gelen karlar.

Merkez Bankası’nın yüksek enflasyona rağmen faizi düşük tutmasının nedeniyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan gelen baskı. Erdoğan’ın bu baskıyı gerekçelendirmek için Kuran’daki Nas suresine göndermesiyse hafızalardaki yerini koruyor: “Bir Müslüman olarak nas ne gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim.”

Yılın ikinci çeyreğinde finansal raporlarını açıklayan İş Bankası ve Vakıfbank’ın yüksek oranlı karları, uzmanları haklı çıkarıyor.

Buna göre geçen yılın aynı döneminde 2,2 milyar lira net kar açıklayan İş Bankası, bu yıl 14,54 milyar TL net kar açıkladı. İş Bankası’nın geçen yıla göre net karı yüzde 560 arttı. Bankanın bu dönemdeki net faiz geliri 18,93 milyar liraydı. Bu rakam geçen yıl aynı dönemde 6,66 milyardı.

Geçen yılın ikinci çeyreğinde 660,3 milyon lira kar açıklayan kamu bankası Vakıfbank’ın bu yılın ikinci çeyreğindeki net karı 7,02 milyar liraydı. Banka geçen yıla göre ikinci çeyrek karını 96 kat artırdı. Bu bankanın ikinci çeyrekteki faiz geliri 14,51 milyar lira kaydedildi. Bu geçen yıl 3,18 milyar liraydı.

Bilançolarını daha önce açıklayan diğer bankaların da karlarını ortalama dört kat artırdığı görülmüştü.