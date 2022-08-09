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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın ziyaret ettiği cemevinde kaldırılan tablolar yeniden asıldı


Ankara’daki Hüseyin Gazi Cemevi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyareti öncesinde duvardan indirilen Hacı Bektaş-i Veli ve Hz. Ali’yi tasvir eden görseller, ziyaretin ardından cemevinin duvarına yeniden asıldı.

Fotoğraflar: AA / ANKA

Erdoğan dün akşam saatlerindeMamak’taki Hüseyin Gazi Cemevi’ni ziyaret etmişti. Cemevi, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı ve Hüseyin Gazi Derneği tarafından yönetiliyor.


Alevi kamuoyunun tepkisini çeken ziyaret öncesi dernek yönetimi yazılı açıklama yayınlayarak ‘dayatmacı’ olarak tanımladıkları ziyaretin bilgileri dışında olduğunu kaydetmişti: “Dergâhımızı siyaset oyununa alet eden vakıf başkanını protesto ettiğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.”

Dernek başkan yardımcısı da ziyaretin küçük bir gruba mahsus tutulduğunu söyleyerek “Saraya gidilse boş kalacak, bir masa etrafında kalacak. 20-30 kişilik bir etkinlik yapıyorlar gibime geliyor. Bu GBT kayıtları bunun göstergesi. Corona testleri. GBT kayıtları alınmış” demişti.

Erdoğan’ın ziyaretinden önce cemevinin duvarına asılı bazı görsellerin değiştirilip yerlerine başka görsellerin asılması tepki çekmişti.

Erdoğan’ın ziyaretinden duvara asılan görseller bugün kaldırıldı ve Hacı Bektaş-i Veli ile Hz. Ali’yi tasvir eden görseller eski yerlerine tekrar asıldı.

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