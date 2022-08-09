İmamoğlu’ndan ‘kayıp 1000 gün’ yanıtı: Vaatlerin yüzde 42’sini hayata geçirdik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021’de kendilerine hiç borçlanma izni verilmediğini belirterek, vaatlerinin yüzde 42’sini hayata geçirdiklerini söyledi.

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AKP İstanbul İl Başkanlığı, geçen hafta İBB yönetiminin üç yılının eleştirildiği ‘İstanbul’un kayıp 1000 günü’ adlı etkinliği düzenlemişti. Etkinlikte konuşan İBB AKP Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, mevcut yönetimin üç yılda hiçbir vaadini yerine getiremediğini öne sürmüştü.

İmamoğlu, Habertürk’ten Nagehan Alçı’ya verdiği röportajda bu eleştirilere yanıt verdi.

AKP’nin etkinliğinde ‘İmamoğlu vaatlerinin yüzde 5,9’unu gerçekleştirdi’ iddiasını yalanlayan İmamoğlu, şunları söyledi: “Yönetime geldiğimiz günden beri vaatlerimizin yüzde 42’sini hayata geçirdik Nagehan hanım. Yüzde 30’unu kısmen gerçekleştirdik, yüzde 28’iniyse henüz yapamadık.”

İmamoğlu, çoğunluğu AKP’de bulunan İBB Meclisi’nde engellendiklerinin de altını çizdi: “Bizim yaptığımız tekliflerin 120’si komisyondan tadilen geçti, 145’i komisyonda reddedildi. Ağustos 2022 itibariyle komisyona bekleyen 470 adet teklifimiz var. 130’u bir yıldan fazladır bekliyor.”

‘Bu engelleme değildir de nedir?’

İBB başkanı şöyle devam etti: “Bakın 2021’de bize hiç borçlanma izni verilmedi. 2022’de sosyal yardımlarda ve ulaşım sübvansiyonlarında kullanılmak üzere 2 milyar TL borçlanma izni istendi, bunun sadece yüzde 50’sine borçlanma izni verildi. Yol bakım ve üst yapı çalışmaları için 1 milyar TL kredi izni talep edildi ancak meclis 250 milyon TL’ye onay verdi. Diğer giderlerde kullanılmak üzere 754 milyon TL kredi kullanımı için izin istedik meclis 188,5 milyon TL’ye onay verdi. Yatırımlar için talep ettiğimiz miktarın yüzde 25’ine izin verilmiş. Borçlanma kapasitemiz olmasına rağmen kredi kullanımımız kısıtlanıyor. Bu engellenme değildir de nedir?”

İBB’nin iç borcunun düştüğünü belirten İmamoğlu, dış borcun TL’nin değer kaybetmesi ve metro yatırımları için alınan Eurobond nedeniyle arttığını anlattı: “Haziran 2019’da dış borcumuzun TL karşılığı 126 milyon 201 bin 834’tü. Aralık 2021’deyse bu rakam 40 milyar 024 milyon 421 bin 102 TL’ye yükselmiştir. Artışın nedenlerinden biri metro yatırımları için 2020’de alınan Eurobond’dur ancak temel neden döviz kurlarındaki agresif artış. Bu kur artışının sorumluları da bellidir.

İç borca gelirsek… Haziran 2019’da iç borcumuzun TL karşılığı 9 milyar 307 milyon 568 bin 50’ydi. Aralık 2021’deyse bu rakam 4 milyar 51 milyon 857 bin 493’e inmiştir. 2021 sonu toplam borç tutarı 44 milyar 76 milyon 278 bin 595 TL’dir. Rapordaki 2022 tahmini borçlanma tutarı gerçeği yansıtmıyor.

Bakın iç borçlanmamız hızla azalırken sadece uzun vadeli yatırım kredileriyle metro yapılıyor Nagehan hanım. Diğer tüm harcamalar ve yatırımlar öz kaynaklardan sağlandığı gibi geçmiş dönemde alınan iç ve dış borçlar da ödeniyor.”