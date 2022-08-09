Erdoğan yeni geminin güzergahını duyurdu: Gazipaşa’nın 55 kilometre açığı olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Abdülhamid Han’ isimli petrol ve doğalgaz arama gemisinin Antalya Gazipaşa’nın 55 kilometre açığında çalışacağını açıklayarak, Akdeniz’de iki yıl önce duran sondaj çalışmalarını tekrar başlattı.

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Türkiye’nin 2020 yılından önce Akdeniz’de, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin de hak iddia ettiği alanlarda arama çalışmalarında bulunması Rum Yönetimi ve Yunanistan’la gerilimin hızla tırmanmasına yol açmıştı. Bu nedenle iki yıl aradan sonra tekrar başlayacak sondaj çalışmalarının nerede yürütüleceği yakından izleniyordu.

Yeni sondaj alanınınsa daha önce ihtilaf yaşanan alanlardan uzak olduğu görüldü.

Erdoğan, Mersin Taşucu Limanı’nda Türkiye’nin derin deniz sondaj gemisi filosuna bu yıl katılan son gemi Abdülhamit Han’ın yola çıkış töreninde yaptığı konuşmada, “Yeni sondaj gemimizi Akdeniz’e yolcu ediyoruz… Gazipaşa’nın 55 km açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğurlayacağız. (Bu) Doğu Akdeniz’deki kapsamlı iş planımızın ilk adımıdır” dedi.

Erdoğan Akdeniz’de sondaj çalışmalarının devam edeceğini söyleyerek şöyle devam etti: “Buradan sonra aramaya devam edeceğiz… Akdeniz’de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır. Bunun için kimseden izin veya icazet almaya ihtiyacımız yoktur.”

Erdoğan konuşmasında bu yıl hızla tırmanan Türkiye’nin enerji ithalat faturasının yıl sonunda 100 milyar doları bulacağını da öne sürdü.

Türkiye yeni sondaj gemisinin bu seferiyle 2020 yılından bu yana Akdeniz’de ilk defa sondaj faaliyeti yürütmüş olacak.