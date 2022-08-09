Soylu’dan Suriye’ye operasyon mesajı: Bölgenin tamamını kapatacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye’ye operasyon sinyali verdi: “Biz, Türkiye sınırına dahil olan bölgenin tamamını kapatacağız. 25-30-40 kilometre aşağıya inerek, Kandil gibi terörün merkezi olan ana üsleri ortadan kaldırarak Türkiye’ye yönelik güvenlik konusundaki açığı bir vesileyle mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız.”

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün büyükelçilere seslenirken Suriye’ye yönelik operasyon mesajını yinelemiş; Türkiye’nin güneyinde 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma kararının sürdüğünü vurgulamıştı.

Ankara’da düzenlenen ‘13’üncü Büyükelçiler Konferansı‘ kapsamında ‘2023 ve Ötesinde Akıl ve Müşfik Türk Diplomasisi’ oturumunda konuşan İçişleri Bakanı Soylu da benzer mesajlar verdi.

AA’nın aktardığına göre burada konuşan Soylu, “Özellikle Suriye kesiminde hem Amerika’nın hem Avrupa’nın destekleriyle beraber oradaki PKK, PYD kendi varlıklarını devam ettirmeye çalışacaklar. Biz, Türkiye sınırına dahil olan bölgenin tamamını kapatacağız. 25-30-40 kilometre aşağıya inerek, Kandil gibi terörün merkezi olan ana üsleri ortadan kaldırarak Türkiye’ye yönelik güvenlik konusundaki açığı bir vesileyle mümkün olduğunca azaltmaya çalışacağız” dedi.