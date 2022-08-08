Putin’le görüşmeden dönen Erdoğan’dan Suriye’ye operasyon mesajı 

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, büyükelçilere seslenirken Suriye’ye yönelik operasyon mesajını yineledi. Erdoğan, Türkiye’nin güneyinde 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturma kararının sürdüğünü vurguladı.

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5 Ağustos’ta Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le görüşen Erdoğan, Ankara’daki Çankaya Köşkü’nde 13’üncü Büyükelçiler Konferansı’nda konuştu.

“Suriye’de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz” diyen Erdoğan, Suriye’de planladığı fakat güçlü ülkelerden izin koparamadığı operasyon hakkındaki mesajlarını yineledi: “Terörle mücadelemizi sürdüreceğiz. Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir.”