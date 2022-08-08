Kremlin: Erdoğan’ın ‘Putin-Zelenski’ teklifi için şartlar oluşmadı

Kremlin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’yi görüştürme teklifinde şartların henüz oluşmadığını söyledi.

Vladimir Putin ve Volodimir Zelenski. (arkada) (Fotoğraf: Reuters)

Rusya’nın 24 şubatta Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatı devam ederken, diplomatik görüşmeleri ayarlamak için çalışmalar da sürüyor. Önceki haftalarda İstanbul’da varılan ‘tahıl koridoru anlaşması’na arabuluculuk eden Türkiye, Putin’le Zelenski’yi bir araya getirmek için çabalıyor.

Erdoğan ‘Hatırlattım’ demişti

Reuters’ın haberine göre Kremlin Sözücüsü Dmitri Peskov, böyle bir görüşme için henüz şartların oluşmadığını söyledi. Önceki gün Soçi ziyareti dönüşü konuşan Erdoğan, “Sayın Putin’e, Sayın Zelenski’yle görüşmesine ev sahipliği yapabileceğimizi bir kez daha hatırlattım” demişti.

Peskov görüşmelerin ancak her iki taraftan müzakerecilerin de ‘derslerine çalıştıktan sonra’ mümkün olabileceğini vurguladı. Tıkanan ateşkes görüşmelerde her iki taraf da birbirini suçluyor.