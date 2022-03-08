Akşam Postası / 8 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | BM: 17’si çocuk 474 sivil hayatını kaybetti

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 13’üncü güne girildi.

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Gazeteci Sedef Kabaş’tan 8 Mart mektubu: Bu düzene sizce ne denmeli?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yazdığı mektupta “Hakkını arayan kadınları cezasız bırakmayan bu düzene ne denmeli” diye sordu.

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına geceyarısından geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

Varlık Fonu’yla Hazine arasında arazi değiş tokuşu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Denizli ve İzmir’de toplam 123 bin 566 m2 alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi.

Savaş zamanı Bitcoin’i ayakta tutan ‘HODL’ hareketi mi?

Fotoğraf: Reuters

Bitcoin piyasasının ABD’li iş insanı Elon Musk’ın tweet’leriyle bile hareketlendiği bilinen bir gerçek. Ancak nükleer silahların hazır konuma getirildiği Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde aynı etki şu ana kadar pek ortaya çıkmış değil.

Bazı analistlere göre Bitcoin’in böyle bir ortamda bu kadar stabil kalabilmesinin altında yatan neden ise ‘HODL.’

Koç Üniversitesi’nde öğrenciler ‘harem selamlık’ uygulamasına tepkili

Koç Üniversitesi’ndeki yurtların ortak alanlarında kadın ve erkek öğrencilerin birlikte vakit geçirmesine karşı uygulamalara tepki büyüyor.

Danıştay kararı: Şehrizar Konakları’nın ruhsatı hukuka aykırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ‘sıfırlama tapesi’ne de yansıyan Üsküdar Burhaniye’deki Şehrizar Konakları’nda yer alan toplam 39 villanın ruhsatının iptal edilmesi kararı Danıştay tarafından onandı.

Turkovac’ın ‘Türkiye’de durdurulan’ 3’üncü fazı Azerbaycan’da başlıyor

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu için 3’üncü faz çalışması Azerbaycan’da başlıyor.

Erdoğan: Stokçuların depolarını ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ayçiçek yağında sorun olmadığını belirterek stokçuların depolarının ihbar edilmesini istedi.

Oxford araştırması: Covid-19 geçirenlerin beyni küçülüyor

Covid-19’a yakalananların beyninin küçüldüğü ortaya çıktı.