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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 8 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | BM: 17’si çocuk 474 sivil hayatını kaybetti

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 13’üncü güne girildi.

Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…


Babasını morgda kocasını sınırda bırakan Ukraynalı Alisa: İçim acıyor

Gazeteci Sedef Kabaş’tan 8 Mart mektubu: Bu düzene sizce ne denmeli?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yazdığı mektupta “Hakkını arayan kadınları cezasız bırakmayan bu düzene ne denmeli” diye sordu.

Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi mutlaka yürürlüğe girecek

Taksim’de 8 Mart yürüyüşünü yasaklayan valilik, ulaşımı da kapattı

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına geceyarısından geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

Varlık Fonu’yla Hazine arasında arazi değiş tokuşu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Denizli ve İzmir’de toplam 123 bin 566 m2 alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi.

Enerji projeleri için yedi ilde acele kamulaştırma

Savaş zamanı Bitcoin’i ayakta tutan ‘HODL’ hareketi mi?

Fotoğraf: Reuters

Bitcoin piyasasının ABD’li iş insanı Elon Musk’ın tweet’leriyle bile hareketlendiği bilinen bir gerçek. Ancak nükleer silahların hazır konuma getirildiği Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde aynı etki şu ana kadar pek ortaya çıkmış değil.

Bazı analistlere göre Bitcoin’in böyle bir ortamda bu kadar stabil kalabilmesinin altında yatan neden ise ‘HODL.’

Biden, beklenen kripto para imzasını bu hafta atabilir

Koç Üniversitesi’nde öğrenciler ‘harem selamlık’ uygulamasına tepkili

Koç Üniversitesi’ndeki yurtların ortak alanlarında kadın ve erkek öğrencilerin birlikte vakit geçirmesine karşı uygulamalara tepki büyüyor.

Danıştay kararı: Şehrizar Konakları’nın ruhsatı hukuka aykırı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ‘sıfırlama tapesi’ne de yansıyan Üsküdar Burhaniye’deki Şehrizar Konakları’nda yer alan toplam 39 villanın ruhsatının iptal edilmesi kararı Danıştay tarafından onandı.

Turkovac’ın ‘Türkiye’de durdurulan’ 3’üncü fazı Azerbaycan’da başlıyor

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu için 3’üncü faz çalışması Azerbaycan’da başlıyor.

Erdoğan: Stokçuların depolarını ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ayçiçek yağında sorun olmadığını belirterek stokçuların depolarının ihbar edilmesini istedi.

AKP’li Külünk, ‘yağ operasyonu çeken baron’un üstüne gidilmesini istedi

Bahçeli, ‘sanal yağ krizi’nde CHP’yi sorumlu tuttu

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi başkanı: Stoklarımız yeterli

‘Fiyatları etkileyenlere’ vergi incelemesinden sonra şimdi de ek ceza

Oxford araştırması: Covid-19 geçirenlerin beyni küçülüyor

Covid-19’a yakalananların beyninin küçüldüğü ortaya çıktı.

SON HABERLER

8 Mart Sekiz Kadın | Şemsa Denizsel: Gördüğüm şiddetten niye ben utanayım?

‘Yeni İstanbul Mutfağı’ olarak tanımladığı Kantin ile 18 yıldır yeme-içme sektöründe Türkiye’nin sayılı kadın şef-patronlarından biri Şemza Denizsel. Bugüne kadar mutfağında yüzlerce profesyonel yetiştirdi. Şemsa Denizsel, gastronomi dünyasında kadın şef-patron olmanın zorluklarını ve tanıklık ettiği olayları anlatmakla kalmadı, çözüm önerilerini de sıraladı.

8 Mart Sekiz Kadın | Nisan Ceren Özerten: Daha sert ve etkin çözümler üretmeliyiz

Yapımcı Nisan Ceren Özerten’e göre görsel sanatlar ve televizyon dünyası, cinsiyet eşitsizliğine yönelik ‘parmak sallayan’ yapımlar yerine konuyu farklı yönlerden ele alan işler üretmeli: “Bir yapımda, bu bir kadın hikayesi diye yol çıktığımızda, ne kadar nitelikli de olsa işin içini boşaltıyoruz, önce bunu değiştirmeli.”

8 Mart Sekiz Kadın | Prof. Dr. Itır Erhart: İdeali, kalıpları en baştan önlemek

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanlarında akla ilk gelen akademisyenlerden Prof. Dr. Itır Erhart, bardağın dolu tarafını da görebilenlerden: “Sorunlu sistemi ve mevduatları oluşturan bireyse, bunları değiştiren de birey olabilir.” Erhart, örnek olarak, sivil toplum kuruluşların çabaları sonucu Medeni Kanun’da yapılan iyileştirilmeleri hatırlatıyor. Itır Erhart ile cinsiyet eşitsizliğine dair deneyimlerini, akademideki gözlemlerini ve çözüm önerilerini konuştuk.

8 Mart Sekiz Kadın | Berrak Tüzünataç: Türk toplumu yetişkinliğe geçemedi

Oyuncu Berrak Tüzünataç,  ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyası döneminde, Af Örgütü’nün videosunu seslendirdi, İstanbul Life dergisinde ‘Asla Yalnız Yürümeyeceksin’ başlığıyla kapak oldu. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin #ÖyleDeğilBöyle kampanyasında yer aldı. Son olarak sanatçı Esra Gülmen ve fotoğrafçı Burcu Karademir ile kadının özgürlüğünü savunan sanat projesi serisini yarattı. Berrak Tüzünataç ile neden ‘azalmayacağını’ konuştuk.