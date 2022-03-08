Akşam Postası / 8 Mart 2022

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | BM: 17’si çocuk 474 sivil hayatını kaybetti
Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 13’üncü güne girildi.
Diken, gelişmeleri dakika dakika aktarıyor…
Babasını morgda kocasını sınırda bırakan Ukraynalı Alisa: İçim acıyor
Gazeteci Sedef Kabaş’tan 8 Mart mektubu: Bu düzene sizce ne denmeli?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yazdığı mektupta “Hakkını arayan kadınları cezasız bırakmayan bu düzene ne denmeli” diye sordu.
Kılıçdaroğlu: İstanbul Sözleşmesi mutlaka yürürlüğe girecek
Taksim’de 8 Mart yürüyüşünü yasaklayan valilik, ulaşımı da kapattı
Benzin ve motorine zam
Benzinin litre fiyatına geceyarısından geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.
Varlık Fonu’yla Hazine arasında arazi değiş tokuşu
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Denizli ve İzmir’de toplam 123 bin 566 m2 alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi.
Enerji projeleri için yedi ilde acele kamulaştırma
Savaş zamanı Bitcoin’i ayakta tutan ‘HODL’ hareketi mi?
Bitcoin piyasasının ABD’li iş insanı Elon Musk’ın tweet’leriyle bile hareketlendiği bilinen bir gerçek. Ancak nükleer silahların hazır konuma getirildiği Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde aynı etki şu ana kadar pek ortaya çıkmış değil.
Bazı analistlere göre Bitcoin’in böyle bir ortamda bu kadar stabil kalabilmesinin altında yatan neden ise ‘HODL.’
Biden, beklenen kripto para imzasını bu hafta atabilir
Koç Üniversitesi’nde öğrenciler ‘harem selamlık’ uygulamasına tepkili
Koç Üniversitesi’ndeki yurtların ortak alanlarında kadın ve erkek öğrencilerin birlikte vakit geçirmesine karşı uygulamalara tepki büyüyor.
Danıştay kararı: Şehrizar Konakları’nın ruhsatı hukuka aykırı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ‘sıfırlama tapesi’ne de yansıyan Üsküdar Burhaniye’deki Şehrizar Konakları’nda yer alan toplam 39 villanın ruhsatının iptal edilmesi kararı Danıştay tarafından onandı.
Turkovac’ın ‘Türkiye’de durdurulan’ 3’üncü fazı Azerbaycan’da başlıyor
Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu için 3’üncü faz çalışması Azerbaycan’da başlıyor.
Erdoğan: Stokçuların depolarını ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ayçiçek yağında sorun olmadığını belirterek stokçuların depolarının ihbar edilmesini istedi.
AKP’li Külünk, ‘yağ operasyonu çeken baron’un üstüne gidilmesini istedi
Bahçeli, ‘sanal yağ krizi’nde CHP’yi sorumlu tuttu
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi başkanı: Stoklarımız yeterli
‘Fiyatları etkileyenlere’ vergi incelemesinden sonra şimdi de ek ceza
Oxford araştırması: Covid-19 geçirenlerin beyni küçülüyor
Covid-19’a yakalananların beyninin küçüldüğü ortaya çıktı.