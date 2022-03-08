Varlık Fonu’yla Hazine arasında arazi değiş tokuşu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Denizli ve İzmir’de toplam 123 bin 566 m2 alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi.
Devire ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Aynı kararla, 2017’de TVF’ye devredilen Antalya/Kemer-Çamyuva, Aydın/Kuşadası-Türkmen, Isparta/Merkez-Büyükhacılar’da toplam 133 bin 953 m2 alana sahip üç arazinin de Hazine’ye devrine onay verildi.
2016 yılında kurulduktan sonra yedi farklı sektörden 28 şirketi bünyesine katarak kamuyu adeta ‘yutan’ TVF’nin yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yürütüyor. Bu şirketler arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Botaş, Türkiye Petrolleri, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Turkcell gibi alanının önde gelen şirketleri ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de yer alıyor.