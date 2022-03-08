Diken

Yaramazlara biraz batar!

Varlık Fonu’yla Hazine arasında arazi değiş tokuşu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Denizli ve İzmir’de toplam 123 bin 566 m2 alana sahip üç arazi Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredildi.

Devire ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Aynı kararla, 2017’de TVF’ye devredilen Antalya/Kemer-Çamyuva, Aydın/Kuşadası-Türkmen, Isparta/Merkez-Büyükhacılar’da toplam 133 bin 953 m2 alana sahip üç arazinin de Hazine’ye devrine onay verildi.

2016 yılında kurulduktan sonra yedi farklı sektörden 28 şirketi bünyesine katarak kamuyu adeta ‘yutan’ TVF’nin yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yürütüyor. Bu şirketler arasında Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Botaş, Türkiye Petrolleri, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Turkcell gibi alanının önde gelen şirketleri ve İstanbul Uluslararası Finans Merkezi projesi de yer alıyor.

Varlık Fonu’ndan Ziraat’e 22 milyar lira ek sermaye

Varlık Fonu’ndan kamu bankalarına 28 milyar lira sermaye

BAE’li fonun iştahı kabardı: Varlık Fonu’ndaki ‘batık’ şirketlere talip

Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55’ini almak için görüşmelere başladı

Varlık Fonu CEO’su 10 yıllık hedeflerini anlattı: Sümerbank’a benziyor

Madencilik de Varlık Fonu’na bağlanıyor: Hedef yılda 100 ton altın üretimi

Bloomberg: Borç arayışındaki Varlık Fonu tahvil ihracı için yetki verdi

Fitch, Varlık Fonu’nun görünümünü ‘durağan’dan ‘negatif’e çevirdi

Varlık Fonu, Turkcell hisselerini yarı değerine alarak en büyük ortak oldu

Varlık Fonu kamu bankalarındaki hissesini artırdı, 21 milyar lira sermaye ekledi

Varlık Fonu, kamuya ait sigorta şirketlerini de devraldı

Yasalaştı: Varlık Fonu’na sınırsız borçlanma; ‘manipülatif’ işleme ceza

SON HABERLER

Artık öğrenci değil orta sınıf ‘Az çorba çok ekmek’ istiyor

Kuru 18 liradan 13 seviyelerine düşüren hükümet üç ay geçmesine rağmen “Bu düşüş fiyatlara da yansıyacak” vaadini hala yerine getiremedi. Fahiş zamları kontrol altına alabilmek için “Fiyat düşürmeyenler denetlenecek, sert cezalar uygulanacak” dense de Türkiye her yeni güne zamla uyanıyor. Sadece akaryakıt değil, gıdadan giyime kadar temel ihtiyaçlara zam geliyor.

İşgal günlerinde ebeveynlik: Anne beni vuracaklar mı?

Savaşlarda en çok korunması gerekenler çocuklar. Onların can güvenliğini sağlamak anne-babaları için her şeyden önemli. Bir de psikolojik etkisi var kentlerde gezen tanklara, çatışmalara şahit olmanın, siren ve silah sesleri duymanın. İşte orada ebeveynlerin zor görevi başlıyor. Olup biteni çocuklarına nasıl anlatacaklar?