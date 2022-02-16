Varlık Fonu’ndan Ziraat’e 22 milyar lira ek sermaye

Ziraat Bankası’nın sermayesinin, tamamı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi (TVF) tarafından nakden ödenmek üzere 21,8 milyar TL artırılarak 34,9 milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildi.

Bilgi, bankanın açıkladığı bilanço dipnotlarında yer alırken, sermaye artışına ilişkin sürecin devam ettiği de ifade edildi.

Geçen haftalarda Vakıfbank, Halkbank ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) TVF’den toplam 28,3 milyar TL sermaye desteği alacaklarını açıklamış, ardından da Emlak Katılım Bankası TVF’den 500 milyon TL tutarında ilave ana sermaye niteliğinde kredi temin edeceğini duyurmuştu.

Böylece kamu bankalarına TVF üzerinden 51 milyar liraya yakın bir sermaye desteği sağlanmış olacak.

Yedi sektörden 28 şirketi bünyesine katarak kamuyu adeta ‘yutan’ TVF’nin yönetim kurulu başkanlığını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan yürütüyor.