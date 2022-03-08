Taksim’de 8 Mart yürüyüşünü yasaklayan valilik, ulaşımı da kapattı

Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonunun İstiklal caddesi giriş-çıkışıyla Taksim-Kabataş füniküler hattı, kadınların 8 Mart yürüyüşü nedeniyle saat 13:00’dan itibaren hizmete kapatılacak.
İstanbul valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul’un Twitter’daki duyurusunda, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13:00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır” dendi.