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Yaramazlara biraz batar!

Taksim’de 8 Mart yürüyüşünü yasaklayan valilik, ulaşımı da kapattı

Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonunun İstiklal caddesi giriş-çıkışıyla Taksim-Kabataş füniküler hattı, kadınların 8 Mart yürüyüşü nedeniyle saat 13:00’dan itibaren hizmete kapatılacak.

Fotoğraf: AA

İstanbul valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Metro İstanbul’un Twitter’daki duyurusunda, “İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi giriş-çıkışı ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı, 8 Mart Salı günü saat 13:00 itibarıyla işletmeye kapatılacaktır” dendi.

Taksim’de 8 Mart yürüyüşü yasaklandı

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