Taksim’de 8 Mart yürüyüşü yasaklandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde izin verilen yerler dışında eylem yapılamayacağını bildirdi. İstanbul valiliği de Taksim’deki yürüyüşü yasakladı.

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İstanbul’da bu yıl gösteri ve yürüyüş yapılmasına izin verilen alanlar arasında, kadınların yarın akşam için çağrıda bulunduğu İstiklal Caddesi yok. ‘Feminist Gece Yürüyüşü’nün bu yıl 20’ncisi düzenlenecek.

Eyleme saatler kala açıklama yayınlayan EGM, etkinliklerin daha önce ilan edilen yerler ve güzergahlarda yasal çerçeve içinde yapılabileceğini kaydetti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 18 Şubat’tan bu yana 46 ilde 15 bin 574 kişinin katıldığı 174 etkinliğin düzenlendiği belirtilen açıklamada, etkinlikler sırasında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı hareket eden 12 kişiye yasal işlem yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Bugün ve 8 Mart tarihinde de etkinlikler, aynı şekilde 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergahlarda yasal çerçeve içerisinde düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Bu konu ile ilgili etkinliklerin yasal zeminde ve belirlenen yerlerde huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.”

Taksim yasağı

EGM’nin ardından açıklama yayınlayan valilik ise Taksim Meydanı ve çevresinde toplanılması için çağrı yapıldığını belirterek buna izin verilmeyeceğini kaydetti.

Açıklamada şu ifadeye yer verildi: “Beyoğlu Kaymakamlığımızca 08 Mart 2022 Salı günü Beyoğlu ilçemiz sınırları dahilindeki toplantı, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma, çadır kurma, bildiri dağıtma vb. kanuna aykırı eylemlere; hak ve özgürlüklerin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca müsaade edilmeyecektir.

Bunun yanında, İstanbul’da vatandaşlarımız için 2911 sayılı Kanun kapsamında daha önceden toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabileceği ilan edilen yerlerde ve güzergâhlarda, yasal çerçevedeki etkinlikler düzenlenebilecektir. Belirlenen bu yerler dışında kalan alanlarda, kanuna aykırı şekilde eylem yapılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. İlimizde düzenlenecek tüm etkinliklerin, yasal zeminde ve belirlenen yerlerde, huzur ve güven ortamı içerisinde yapılması için tüm güvenlik tedbirleri alınmıştır.”