Enerji projeleri için yedi ilde acele kamulaştırma

Türkiye’nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Manavgat-Alanya-Gazipaşa-Anamur Doğal Gaz Boru Hattı’nın yapımı amacıyla Antalya ve Mersin illeri, Andırın ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı’nın yapımı amacıyla Kahramanmaraş ve Osmaniye illeri, Çağlayancerit ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı’nın yapımı amacıyla Kahramanmaraş ve Adıyaman illeri ve Kavak ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı’nın amacıyla Samsun sınırlarında yer alan ve güzergaha isabet eden taşınmazlarla projeler kapsamında inşa edilecek tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı amacıyla ihtiyaç duyulan taşınmazların, mülkiyet ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulması yoluyla Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından kamulaştırılmasına karar verildi.