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Yaramazlara biraz batar!

Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına geceyarısından geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 59 kuruş zam geldi.

Fotoğraf: Pixabay

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) aktardığına göre Ankara’da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul’da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir’de 19,39 liradan 20,46 liraya çıkacak.


Ayrıca, Ankara’da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul’da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir’de 21,31 liradan 22,90 liraya çıkacak.

Ürküten öngörü: Motorin 25 liraya dayanacak, benzin 20 lirayı geçecek

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