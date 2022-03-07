Ürküten öngörü: Motorin 25 liraya dayanacak, benzin 20 lirayı geçecek

Akaryakıt sektörü kaynakları, bu hafta gelecek zamlarla benzin ve motorin fiyatlarının 25 TL’ye dayanacağını öne sürdü.

Türkiye’de kur fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle akaryakıt fiyatları son aylarda rekor kırmıştı. Bu duruma Rusya’nın Ukrayna işgaliyle uluslararası piyasada artışa geçen enerji fiyatları da eklendi.

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulama ihtimali nedeniyle uluslararası piyasalarda 130 doların üzerine çıkarak son 13 yılın zirvesini gördü.

Savaş nedeniyle geçtiğimiz hafta fiyatlara üç gün art arda zam gelmişti. Zamlar bu hafta da sürecek.

KRT’den Olcay Aydilek’in sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre bu gece motorinin litre fiyatına 1 lira 44 kuruş, benzine 57 kuruşluk zam gelecek.

Zamların ardından benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 18,67 TL’den 19,24 TL’ye, Ankara’da 18,77 TL’den 19,34 TL’ye, İzmir’de 18,79 TL’den 19,36 TL’ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da 19,75 TL’den 22,19 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 19,86 TL’den 22,30 TL’ye yükselecek.

Bu zamların ardından akaryakıta salı gecesi de 1 TL ile 1,50 TL arasında zam gelmesi bekleniyor. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25 TL’ye dayanacak. Benzinin litre fiyatı da 20 TL’yi geçecek.