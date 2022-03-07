Avrupa’da gaz fiyatları rekor tazeledi

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının etkisiyle Avrupa’da doğalgaz fiyatları 242 avroya çıkarak rekor tazeledi.
Fiyatlar, Rusya-Ukrayna savaşının doğalgaz arzında kesintiye yol açacağı endişesiyle yükseliyor. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik bombalama ve füze saldırılarından dolayı doğalgaz altyapısının zarar görmesi ve gaz akışının kesintiye uğraması riski var.
Savaşın devam etmesi durumunda ABD’yle Avrupalı ülkelerin Rusya’nın petrol ve doğalgaz ihracatına yaptırımlar getirebileceği ihtimali de piyasayı etkiliyor. AB ülkeleri, mevcut durumda doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan sağlıyor.
Avrupa’da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF’de işlem gören nisan vadeli kontratların fiyatı cuma gününü megavatsaat başına 192,5 avrodan tamamlamıştı.
Bugün megavatsaat başına 210 avrodan açılan kontratların fiyatı, cuma günkü kapanışa kıyasla yüzde 25,6 yükselerek Türkiye saatiyle 10:30’da megavatsaat başına 242 avroya çıktı.