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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li Külünk, ‘yağ operasyonu çeken baron’un üstüne gidilmesini istedi

AKP MKYK üyesi Metin Külünk, ‘millete ayçiçek yağı üzerinden operasyon çekildiğini’ öne sürdü.

Fotoğraf: Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrası Türkiye’nin bu ülkeden ayçiçek yağı ithalatı konusunda sorun çıkacağı, peşi sıra zamlanacağı beklentisi oluşmuştu.


Birçok kentte vatandaşlar marketlere giderek fiyatının artacağını düşündüğü yağlardan satın almıştı. Bazı marketler, yağları depoya kaldırmakla suçlanırken bazılarında yağ tükenmişti.

Hükümet, Türkiye’nin temmuza kadar yetecekyağ stoku bulunduğunu, paniğe gerek olmadığını belirtmişti.

AKP’li Külünk, Twitter’daki paylaşımında, ‘ayçiçek fabrikalarının gizli sahibini gıda baronu’nun ‘kirli elleri’ni Türkiye’nin üstünden çekmesini istedi.

AKP’li yönetici, şöyle devam etti: “Milletimize yağ üzerinden operasyon çeken hangi zincir sahibi baron ise üzerine gidilmeli ve adalete hesabını vermelidir. Bu baronlara acımak milletimize haksızlık olacaktır.”

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