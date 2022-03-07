‘Hiçbir şey yapılmasa bile’ temmuza kadar yetecek yağ stoku varmış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye’nin yeteri kadar ayçiçek yağı stokunun bulunduğunu açıkladı.

Fotoğraf: Arşiv

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrası Türkiye’nin bu ülkeden ayçiçek yağı ithalatı konusunda sorun yaşayacağı, peşi sıra da zam beklentisi oluşmuştu.

Birçok kentte vatandaşlar marketlere giderek fiyatının artacağını düşündüğü yağlardan satın almıştı. Bazı marketler, yağları depoya kaldırmakla suçlanırken bazılarında yağ tükenmişti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye’nin en az 1 – 1,5 aylık ayçiçek yağı stokunun bulunduğu iddiasını yalanlarken, yeteri kadar stok bulunduğunu dile getirmişti.

Benzer bir açıklama da Nebati’den geldi.

Hazine bakanı, “Stoklarımızda hiçbir şey yapmasak temmuz ayına kadar yetecek kadar ayçiçek yağı var” dedi.

Nebati, ‘ülkede yokluk ve yoksulluk varmış gibi operasyon çekenler’e karşı bakanlık olarak ‘net bir şekilde operasyon çekeceklerini’ herkesin bilmesini istedi.

Bakan şöyle devam etti: “(Ayçiçek yağıyla ilgili) Yokmuş gibi hareket etmeye sevk eden, ‘Yağ stoku bitmiştir, gidip alın’ diye yönlendirenler bu ülkeye sadece ve sadece ihanet ediyorlar.”