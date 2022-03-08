Erdoğan: Stokçuların depolarını ihbar edeceksiniz, biz gereğini yapacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ayçiçek yağında sorun olmadığını belirterek stokçuların depolarının ihbar edilmesini istedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrası Türkiye’nin bu ülkeden ayçiçek yağı ithalatı konusunda sorun çıkacağı, peşi sıra zamlanacağı beklentisi oluşmuştu.

Birçok kentte vatandaşlar marketlere giderek fiyatının artacağını düşündüğü yağlardan satın almıştı. Bazı marketler, yağları depoya kaldırmakla suçlanırken bazılarında yağ tükenmişti.

Hükümet, Türkiye’nin temmuza kadar yetecekyağ stoku bulunduğunu, paniğe gerek olmadığını belirtmişti.

‘Bizim sorunumuz yok’

Ankara’daki toplantıda konuşan Erdoğan, Türkiye’nin ayçiçeği ya da zeytinyağı gibi bir sorunu olmadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, muhalefetin ülkeyi darda ve zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürüttüğünü dile getirdi.

Erdoğan, muhtarlara şöyle seslendi: “Muhtar kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum… Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığı’mız adına bunların depolarını bile takip edip bizlere ihbar edeceksiniz. Bu stokçuların biz gereğini yapacağız.

Sizler valinin o mahallelerdeki eli, ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Yağları depoluyorlar, utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. Raflarda ayçiçek yağı yok diyerek kampanyayı yürütüyorlar. Dün İçişleri bakanımla bunu konuştum. Nerede böyle bir stokçu varsa gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek.”