Rusya’nın Ukrayna’yı işgali | Ukrayna’dan kaçanların sayısı 2 milyona çıktı

Rusya’nın 24 Şubat’ta üç cepheden başlattığı Ukrayna işgalinde 13’üncü güne girildi.

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Odessa kentinde önemli noktaların çevresine askeri yığınak yapıldı. (Fotoğraf: AA)

13:26 Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Rusya’nın işgalinin ardından Ukrayna’dan kaçanların sayısının 2 milyonu bulduğunu açıkladı.

Grandi Twitter’daki paylaşımda “Bugün Ukrayna’dan kaçan sığınmacı sayısı iki milyona ulaştı” dedi.

12:00 Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Rus ordusunun bir generalinin daha öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamaya göre Harkov yakınlarındaki çatışmalarda öldürülen Rusya 41. Ordu Komutan Yardımcısı ve Kurmay Başkanı Tümgeneral Vitaly Gerasimov, Ukrayna’da öldürülen ikinci üst düzey Rus komutanı. 41. Ordu Komutan Yardımcısı Tümgeneral Andrey Sukhovetski de Ukrayna askerlerince öldürülmüştü.

11:00 Rus ordusunun Ukrayna’nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ikisi çocuk dokuz sivil hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus savaş uçaklarının dün akşam saatlerinde Sumi’yi bombaladığını, Romenskaya ve Spartak sokaklarında iki binanın isabet alarak yıkıldığı ve enkaz alanında yangınlar çıktığını duyurdu. Yangınların Ukraynalı ekiplerce söndürüldüğü, enkaz altından dokuz sivilin cesedinin çıkartıldığı kaydedildi.

09:00 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’da bugüne kadar toplam 2 bin 482 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini açıkladı. Sözcü, “Bunlar arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 87 komuta ve iletişim merkezi, 124 hava savunma füze sistemleri S-300, Buk M-1, Osa ve 79 radar istasyonu bulunuyor” ifadelerini kullandı.

07:43 Dünya Bankası, Ukrayna için 723 milyon dolarlık kredi ve hibe paketini onayladığını duyurdu.

07:30 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’yla müzakerelerde ısrarcı olduklarını söyledi.