Son 24 saat: 37 bin 407 vaka, 130 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 37 bin 407 vaka, 130 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 365 bin 5 Covid-19 testi yapıldı.
69 bin 294 kişi iyileşti.
Yaramazlara biraz batar!
Kuşak araştırmacısı, feminist, girişimci, işkadını, yazar, aktivist, akademisyen Evrim Kuran, bugüne kadar farklı alanlarda gördüğü farklı türlerdeki şiddeti anlatırken, ‘kadın cinayetleri’, ‘imposter sendromu’ gibi araştırma konuları ışığında çözüm önerilerini de sıraladı.
L’Oréal şirketinde ilk kez bir Türk kadın, ‘ülke genel müdürü’ pozisyonunda… Bu başarının arkasında Sinem Sandıkçı Gökçen’ın iş dünyasında kendisine biçilen rolü reddetmesi ve her zaman ileriye doğru yürüme kararlılığı var. Gökçen, kadınların ve organizasyonların üst yönetim düzeylerine ilerlemesinin önündeki engelleri simgeleyen ‘cam tavan’ sorununu ve değişmesi gereken güzellik algısını anlattı.
‘Yeni İstanbul Mutfağı’ olarak tanımladığı Kantin ile 18 yıldır yeme-içme sektöründe Türkiye’nin sayılı kadın şef-patronlarından biri Şemza Denizsel. Bugüne kadar mutfağında yüzlerce profesyonel yetiştirdi. Şemsa Denizsel, gastronomi dünyasında kadın şef-patron olmanın zorluklarını ve tanıklık ettiği olayları anlatmakla kalmadı, çözüm önerilerini de sıraladı.
Bilim Akademisi Başkanı Prof. Dr. Canan Atılgan, akademi dünyasında göz ardı edilen bir tabloyu hatırlatıyor: “Akademideki toplam kadın sayısı tatmin edici olmasına rağmen yöneticilik katında neredeyse yoklar. ‘Arkayı toplayan’ yardımcı roller hariç.” Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Atılgan’la akademiyi ve bilim dünyasında kadının yerini konuştuk.
Yapımcı Nisan Ceren Özerten’e göre görsel sanatlar ve televizyon dünyası, cinsiyet eşitsizliğine yönelik ‘parmak sallayan’ yapımlar yerine konuyu farklı yönlerden ele alan işler üretmeli: “Bir yapımda, bu bir kadın hikayesi diye yol çıktığımızda, ne kadar nitelikli de olsa işin içini boşaltıyoruz, önce bunu değiştirmeli.”