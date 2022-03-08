Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi başkanı: Stoklarımız yeterli

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, Türkiye’de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun bulunduğunu belirterek, “Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var” dedi.

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Rusya’nın gemileri beklettiği gerekçesiyle yağ krizinin kapıda olduğu yönünde haberler üzerine tarım bakanlığından yeteri kadar ayçiçek yağı olduğuna dair açıklama yayınlanmıştı.

Fiyatları etkileme ve özellikle ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaların üst sınırının iki yıldan üç yıla çıkarılmasını öngören yasal düzenleme için çalışma başlatmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat de, ‘spekülatif fiyat hareketliliği veya stokçuluğun’ tespit edildiği sektörlerde riskli mükelleflerin tespit edildiğini ve vergi incelemesi başlatıldığını açıklamıştı.

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki ofisinde açıklama yapan Tan, sıvı yağlar içerisinde en değerli ürünün zeytinyağı olduğunu vurgulayarak, “Yıllardan beri biz bunu savunuyoruz. Esasında sıvı yağların tamamının zeytinyağı olması için mücadele ediyoruz. Türkiye’de büyük alanların zeytincilikle donatılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tan, Türkiye’de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun depolarda olduğunu aktararak şöyle konuştu:

“Bu yıl yaklaşık 235 bin ton zeytinyağı üretimi yaptık. Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var. Sofralık zeytin rekoltemiz yüksek. Diğer bitkisel yağlardaki sıkıntı belki sofralık zeytinden zeytinyağına dönüşü de getirebilir. Bizim bilançomuza baktığımızda ortalama iç tüketimimiz kişi başına 2 kilogram olduğuna göre toplam 160-170 bin ton civarındadır.”

Tan, hem iç piyasadaki tüketime hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağı olduğunu da sözlerine ekledi.