Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi başkanı: Stoklarımız yeterli

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Başkanı Mustafa Tan, Türkiye’de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun bulunduğunu belirterek, “Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var” dedi.

Fotoğraf: AA

Rusya’nın gemileri beklettiği gerekçesiyle yağ krizinin kapıda olduğu yönünde haberler üzerine tarım bakanlığından yeteri kadar ayçiçek yağı olduğuna dair açıklama yayınlanmıştı.


Fiyatları etkileme ve özellikle ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, cezaların üst sınırının iki yıldan üç yıla çıkarılmasını öngören yasal düzenleme için çalışma başlatmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat de, ‘spekülatif fiyat hareketliliği veya stokçuluğun’ tespit edildiği sektörlerde riskli mükelleflerin tespit edildiğini ve vergi incelemesi başlatıldığını açıklamıştı.

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki ofisinde açıklama yapan Tan, sıvı yağlar içerisinde en değerli ürünün zeytinyağı olduğunu vurgulayarak, “Yıllardan beri biz bunu savunuyoruz. Esasında sıvı yağların tamamının zeytinyağı olması için mücadele ediyoruz. Türkiye’de büyük alanların zeytincilikle donatılmasını arzu ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tan, Türkiye’de yeteri kadar yerli üretim zeytinyağı stokunun depolarda olduğunu aktararak şöyle konuştu:

“Bu yıl yaklaşık 235 bin ton zeytinyağı üretimi yaptık. Geçen seneden devir stokla 270- 280 bin ton civarında elimizde zeytinyağı var. Sofralık zeytin rekoltemiz yüksek. Diğer bitkisel yağlardaki sıkıntı belki sofralık zeytinden zeytinyağına dönüşü de getirebilir. Bizim bilançomuza baktığımızda ortalama iç tüketimimiz kişi başına 2 kilogram olduğuna göre toplam 160-170 bin ton civarındadır.”

Tan, hem iç piyasadaki tüketime hem de ihracata yetecek kadar zeytinyağı olduğunu da sözlerine ekledi.

‘Fiyatları etkileyenlere’ vergi incelemesinden sonra şimdi de ek ceza

‘Hiçbir şey yapılmasa bile’ temmuza kadar yetecek yağ stoku varmış

Nebati, ‘spekülatif fiyat’ tespit ettiği sektörlerde vergi incelemesi başlattı

KDV indirimi kar etmedi: Gıda enflasyonu yıllık yüzde 65’e ulaştı

Tarım bakanı: Yeteri kadar ayçiçek yağı var

AKP’li Tayyar’dan ‘siyasi fatura’ uyarısı

Yağ krizi kapıda: Rusya, Türk gemilerini bekletiyor

Küresel gıda fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesinde

SON HABERLER

8 Mart Sekiz Kadın | Nisan Ceren Özerten: Daha sert ve etkin çözümler üretmeliyiz

Yapımcı Nisan Ceren Özerten’e göre görsel sanatlar ve televizyon dünyası, cinsiyet eşitsizliğine yönelik ‘parmak sallayan’ yapımlar yerine konuyu farklı yönlerden ele alan işler üretmeli: “Bir yapımda, bu bir kadın hikayesi diye yol çıktığımızda, ne kadar nitelikli de olsa işin içini boşaltıyoruz, önce bunu değiştirmeli.”

8 Mart Sekiz Kadın | Prof. Dr. Itır Erhart: İdeali, kalıpları en baştan önlemek

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği, sosyal girişimcilik ve sosyal sorumluluk alanlarında akla ilk gelen akademisyenlerden Prof. Dr. Itır Erhart, bardağın dolu tarafını da görebilenlerden: “Sorunlu sistemi ve mevduatları oluşturan bireyse, bunları değiştiren de birey olabilir.” Erhart, örnek olarak, sivil toplum kuruluşların çabaları sonucu Medeni Kanun’da yapılan iyileştirilmeleri hatırlatıyor. Itır Erhart ile cinsiyet eşitsizliğine dair deneyimlerini, akademideki gözlemlerini ve çözüm önerilerini konuştuk.

8 Mart Sekiz Kadın | Berrak Tüzünataç: Türkiye erkek çocuğunu kayıran bir ebeveyn

Oyuncu Berrak Tüzünataç,  ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyası döneminde, Af Örgütü’nün videosunu seslendirdi, İstanbul Life dergisinde ‘Asla Yalnız Yürümeyeceksin’ başlığıyla kapak oldu. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nin #ÖyleDeğilBöyle kampanyasında yer aldı. Son olarak sanatçı Esra Gülmen ve fotoğrafçı Burcu Karademir ile kadının özgürlüğünü savunan sanat projesi serisini yarattı. Berrak Tüzünataç ile neden ‘azalmayacağını’ konuştuk.