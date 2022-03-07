Nebati, ‘spekülatif fiyat’ tespit ettiği sektörlerde vergi incelemesi başlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ‘spekülatif fiyat hareketliliği veya stokçuluğun’ tespit edildiği sektörlerde riskli mükelleflerin tespit edildiğini ve vergi incelemesi başlatıldığını söyledi.
Başta gıda ürünleri olmak üzere temel ürünlerdeki fiyat artışlarının yol açtığı tepkiler sonrası AKP hükümeti birçok üründe KDV’yi indirmek zorunda kalmıştı.
Ekonomistler, şubat ortasından itibaren yürürlüğe giren KDV indirimlerinin iki ayda yıllık enflasyona 150 baz puan düşürücü etki yapacağını tahmin ediyordu.
Ancak buna rağmen yıllık resmi enflasyon yüzde 54,44’e, gıda enflasyonuysa yüzde 64,47’ye ulaştı.
Enflasyon Araştırma Grubu’ysa (ENAG) şubatta enflasyonun aylık yüzde 5,44, yıllık yüzde 123,8’i gördüğünü kaydetmişti.
Dünya’ya konuşan Nebati, başta vergi indirimi olmak üzere atılan adımların fiyatlara yansımasını yakından takip ettiklerini, ‘piyasa gerçekleriyle uyuşmayan haksız fiyat’la mücadele edeceklerini söyledi.
Nebati, Enflasyonla Mücadele Timi’nin firmalar yakından denetlediğini ve ‘piyasa dengesiyle uyuşmayan’ fiyat hareketleriyle ilgili yasal zeminde en sert önlemlerin alındığını anlattı.
Hazine bakanı, temel gıda, temizlik ürünleri, otomotiv, mobilya, içki, alkolsüz içecek, çimento, ayakkabı, kozmetik, inşaat malzemesi, kağıt, plastik, kırtasiye, gübre, hububat depolama ve antrepoculuk başta olmak üzere bazı sektörlerde ‘spekülatif fiyat hareketliliği veya stokçuluk’ tespit edildiğini söyledi.
Bakanlık veri tabanındaki e-arşiv fatura, e-irsaliye ve elektronik belgelerden oluşturulan alış satış beyanları ve mali tabloların analiz edildiğini belirten Nebati, bu sektörlerde ayrıca fiili envanter, yoklama, izahat istenmesi gibi saha denetimleriyle riskli mükelleflerin tespit edildiğini söyledi.
Bakan, bu çalışmaların değerlendirilmesi sonucunda vergi yönünden riskli olduğu tespit edilen mükellefler nezdinde cari yıl vergi incelemesi yapıldığını belirtti.