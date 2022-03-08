‘Fiyatları etkileyenlere’ vergi incelemesinden sonra şimdi de ek ceza

Türk Ceza Kanunu’ndaki (TCK) ‘stokçuluk’ ve ‘fiyatı etkileme’ suçlarının ceza üst sınırının iki yıldan üç yıla çıkarılması konusunda çalışma başlatıldı.

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AA’nın Adalet Bakanlığı kaynaklarından aktardığına göre son günlerdeki fiyatları etkileme ve özellikle ayçiçeği yağındaki stokçuluk tartışmalarının ardından Bakan Bekir Bozdağ, yasal düzenleme için çalışma başlattı.

Bu suçlarla ilgili cezaların fazla caydırıcı olmadığına, bu nedenle yeni dönemde fiyatları etkileme ve stokçulukla ilgili maddelerdeki yaptırımları yeniden ele almak gerektiğini belirten Bozdağ, TCK’nın 237 ve 240’ıncı maddelerinde düzenlenen bu suçlara verilecek cezalara ilişkin çalışma istedi.

Bu kapsamda, “Belli bir mal veya hizmeti satmaktan kaçınarak kamu için acil bir ihtiyacın ortaya çıkmasına neden olan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü içeren TCK 240’ıncı maddesinde belirtilen ceza miktarı, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına çıkarılacak.

TCK’nın 237’nci maddesinde düzenlenen ‘fiyatları etkileme’ suçunun da cezası artırılacak. “İşçi ücretlerinin veya besin veya malların değerlerinin artıp eksilmesi sonucunu doğurabilecek bir şekilde ve bu maksatla yalan haber veya havadis yayan veya sair hileli yollara başvuran kimseye üç aydan iki yıla kadar hapis ve adli para cezası verilir” hükmünü içeren bu maddedeki cezalar da bir yıldan üç yıla kadar hapis olarak düzenlenecek.

Nebati vergi incelemesi başlatmıştı

Bozdağ, dün katıldığı bir toplantıda, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanında yaşanan hadiseler nedeniyle zaman zaman piyasadaki fiyatları etkileme, stokçuluk yaparak daha fazla kazanma saikiyle hareket edenlerin bulunduğuna işaret ederek, bu konudaki cezaların caydırıcı olmadığını dile getirmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebat de, ‘spekülatif fiyat hareketliliği veya stokçuluğun’ tespit edildiği sektörlerde riskli mükelleflerin tespit edildiğini ve vergi incelemesi başlatıldığını açıklamıştı.