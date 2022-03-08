Oxford araştırması: Covid-19 geçirenlerin beyni küçülüyor

Covid-19’a yakalananların beyninin küçüldüğü ortaya çıktı.
BBC’nin bilim dergisi Nature’dan aktardığına göre bilim insanları Covid-19 enfeksiyonu geçiren kişileri hastalıktan önce ve sonra manyetik rezonans görüntüleme (MRI) yöntemiyle taradı. 401 kişinin beyni hastalıklarından yaklaşık 4,5 ay sonra yeniden görüntüledi.
Araştırmanın sonucunda, enfekte olmuş katılımcılarda genel beyin boyutunun yüzde 0,2 ile yüzde 2 arasında küçüldüğü gözlemlendi.
Önemli farklılıklar bulunan taramalarda ayrıca beynin koku ve hafızayla ilgili bölümlerinde gri maddede kayıplar tespit edildi.
Yakın zamanda Covid-19 geçirip iyileşenlerin, karmaşık zihinsel görevleri yerine getirmekte daha fazla zorlandıkları kaydedildi.
Bilim insanları değişimlerin kalıcı olup olmadığını öngöremezken, beynin iyileşebileceğini vurguladı.
Araştırmanın başyazarı, Oxford Üniversitesi’nden Prof. Gwenaelle Douaud, beynin plastik gibi olduğunu kaydederek, zamanla enfeksiyonun zararlı etkilerinin hafifleyeceği konusunda şans olduğunu aktardı.