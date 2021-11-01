Araştırma: Covid-19 nasıl cinsel iktidarsızlığa neden oluyor?

Türkiye’de 80 erkeğin dahil edildiği araştırma, Covid-19’un neden cinsel yönden iktidarsızlığa neden olduğunu ortaya koydu.

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Üç üniversitede hastalık ile cinsellik arasındaki bağlantının saptanması amacıyla yürütülen araştırmaya, 30-45 yaş aralığında, hastanede Covid-19 tedavisi gören ve kronik rahatsızlığı bulunmayan erkekler dahil edildi.

Bu kapsamda, ilk olarak hastaların kan testleri ve hormon düzeyleri analiz edilerek cinsel fonksiyonları değerlendirildi.

Taburcu edilmelerinin ardından üç ay sonra aynı kontrol yapılarak, hastaneye yatış zamanıyla karşılaştırıldı.

Hastalarda, Covid-19 gibi iltihabi durumlarda vücudun savunma sistemi için ürettiği protein interlökin -6 düzeyinin yükseldiği görüldü.

Çalışmada, yatış anında interlökin -6 düzeyi yüksek hastaların, üçüncü aylarında cinsel fonksiyonlarında daha fazla bozulma saptandı.

Çalışma, Britanya’daki tıp dergisi Andrologia’da yayınlandı.

‘Nedeni açıklanmamıştı’

Araştırmayı yapan ekipten Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi iç hastalıkları uzmanı Dr. öğretim üyesi Rıdvan Sivritepe, cinsel iktidarsızlığın dünyada 150 milyondan fazla yetişkin erkeği etkilediğini söyledi.

Sivritepe şunları kaydetti: “Çalışmamızın ana konusu cinsel iktidarsızlıktı. Cinsel iktidarsızlığın dünyada 150 milyondan fazla yetişkin erkeği etkilediği biliyoruz. Damar sertliği, sigara, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve obezite gibi birçok hastalıkla ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. Ve son olarak yapılan çalışmalarda corona virüs sonrası birçok erkekte cinsel bozukluk olduğu ortaya konmuştur. Ancak neden tam olarak açıklanamamıştır.”

Covid-19 hastalığının yalnızca üst solunum yollarını ya da akciğeri değil tüm vücut sistemlerini etkilediğini belirten doçent, şu bilgiyi verdi: “Corona virüs, bazı hastalarda kontrolsüz bir bağışıklık cevabına neden olabiliyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin ve bunların ürettiği birtakım proteinler kanda anormal artabiliyor. Bu duruma sitokin fırtınası diyoruz. Yani bağışıklık sistemimiz dostken düşmana dönüşüyor. Bu durum hastalarda damar iltihabı ve küçük damarlarda tıkanıklığa neden olarak başta akciğer dokusu olmak üzere birçok organı olumsuz etkileyebiliyor. Sitokin fırtınasında bazı proteinlerin kanda yükseldiğini biliyoruz, interlökin-6 da bunlardan biri.”

Çalışmanın aşılar çıkmadan yapıldığını aktaran Sivritepe, aşının değil hastalığın cinsel iktidarsızlığa neden olduğunu kaydetti.