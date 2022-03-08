Turkovac’ın ‘Türkiye’de durdurulan’ 3’üncü fazı Azerbaycan’da başlıyor

Yerli Covid-19 aşısı Turkovac’ın hatırlatma dozu için 3’üncü faz çalışması Azerbaycan’da başlıyor.

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Turkovac 22 Aralık 2021’de Türkiye’de Acil Kullanım Onayı (AKO) almıştı. Ama hem Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) hem de hekimlerden tepki gelmiş, “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının güvenli ve etkili olduğu konusunda bir rapor” var mı diye sorulmuştu.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, aşının faz çalışması sonuçlarının bilimsel dergilerde yayımlanması gerektiğini belirterek “Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” ifadelerini kullanmıştı.

Faz çalışmalarının sonuçları net olarak açıklanmamıştı.

Son olarak, Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Turkovac’ın üçüncü faz çalışmasının ‘vaka alınmadan’ durdurulduğunu bildirmişti.

Ceyhan, çalışmanın ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından işletilen en büyük klinik araştırma veri tabanı ‘Clinical Trials’dan çekildiğini göstermek için bir görüntü paylaşmıştı. Ekran görüntüsüne göre çalışmanın açıklama kısmında “Geri çekildi: Çalışma, ilk katılımcısını kaydetmeden önce erkenden durduruldu” diye yazıyordu.

Yurt dışında ilk klinik araştırma

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’yla (TÜSEB) Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi’nin yürüteceği hatırlatma dozu 3’üncü faz çalışması, Turkovac’ın yurt dışındaki ilk klinik araştırması olacak.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre TÜSEB heyeti çalışma protokolünün imzası için bugün başkent Bakü’ye gidiyor.

TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan başkanlığındaki heyette, Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara ve Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanı Batuhan Yeşilyurt bulunuyor.

TÜSEB’le Azerbaycan Bakü Sağlık Merkezi arasındaki protokol 9 Mart Çarşamba günü imzalanacak ve klinik araştırma başlayacak.

Dünyada AKO onayı alan diğer Covid-19 aşıları gibi Turkovac’ın da yurt dışında kullanımına yönelik çalışmalar sürdürülmüştü, yurt dışı çalışması için hazır konuma geçen ilk ülkenin Azerbaycan olduğuna karar verildi.

Klinik araştırmada, iki doz inaktif aşı olan Azerbaycan vatandaşları üçüncü doz olarak Turkovac aşısını seçebilecek. Çalışmaya katılabilmek için 18-59 yaş aralığında, iki doz inaktif aşı, ikinci doz aşıdan sonra en az 90 en fazla 270 gün geçirmiş, daha önce hastalığı geçirmemiş olmak gibi kriterler aranıyor.