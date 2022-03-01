Prof. Dr. Ceyhan: Turkovac’ın faz-3 çalışması vaka alınmadan durdurulmuş

Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yerli aşı Turkovac’ın faz-3 çalışmasının ‘vaka alınmadan’ durdurulduğunu bildirdi.

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Ceyhan, Twitter paylaşımında aşının, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri Ulusal Tıp Kütüphanesi tarafından işletilen en büyük klinik araştırma veritabanı ‘Clinical Trials’dan çekildiğini bildirdi. Profesörün paylaştığı ekran görüntüsüne göre çalışmanın açıklama kısmında “Geri çekildi: Çalışma, ilk katılımcısını kaydetmeden önce erkenden durduruldu” diye yazıyor.

Ceyhan, şunları yazdı: “Geliştirildiği, etkin bulunduğu, antikorlara jimnastik hareketleri yaptırdığı, Sinovac’dan daha etkili olduğunun bilim kurulunca anlatılması çok iyi. Ama bu çalışmanın durdurulduğunun da açıklanması gerekir.

Ayrıca faz-3 çalışmasının ara sonuçlarıyla acil kullanım onayı verildi. ClinTrials’da ise vaka alınmadan durduruldu deniyor. Bu başka bir faz-3 çalışması mı? Çocuk çalışmasının başlayacağı duyurulan aşıyla ilgili durum açıklanmadan çocuklarda aşılama yapmak da etik olmaz. Çocuklarda planlanan çalışmada umarım o yaş grubu için endikasyonu onaylanmış aşı kullanılır. Uyarısı için Prof. Dr. Esin Şenol’a teşekkür ederim.”

Türkovac’ın faz 3 çalışması vaka alınmadan durdurulmuş. Geliştirildiği, etkin bulunduğu, antikorlara jimnastik hareketleri yaptırdığı, Sinovac’dan daha etkili olduğunun bilim kurulunca anlatılması çok iyi. Ama bu çalışmanın durdurulduğunun da açıklanması gerekir. pic.twitter.com/8ifGw37hbt — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) March 1, 2022

Çocuk çalışmasının başlayacağı duyurulan aşıyla ilgili durum açıklanmadan çocuklarda aşılama yapmak da etik olmaz. Çocuklarda planlanan çalışmada umarım o yaş grubu için endikasyonu onaylanmış aşı kullanılır. Uyarısı için @prof.dr.esinsenol’a teşekkür ederim. — Dr Mehmet Ceyhan (@mehmetceyhan23) March 1, 2022

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından inaktive Covid-19 aşısı Turkovac’a acil kullanım onayı (AKO) verildiği duyurulmuştu.

Ancak hem Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) hem de hekimlerden tepki gelmiş, “Acil kullanım onayı verilmeden önce aşının güvenli ve etkili olduğu konusunda bir rapor” var mı diye sorulmuştu.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, aşının faz çalışması sonuçlarının bilimsel dergilerde yayımlanması gerektiğini belirterek “Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” ifadelerini kullanmıştı.

Son faz çalışmalarının sonuçları net olarak açıklanmamıştı.