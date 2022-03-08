Zelenski, Britanya Parlamentosu’na hitap etti: Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Britanya Başbakanı Boris Johnson’dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını isteyerek “Pes etmeyeceğiz, kaybetmeyeceğiz, denizde ve havada sonuna kadar savaşacağız. Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz” dedi.

Fotoğraf: Avam Kamarası

Zelenski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’den video konferans yoluyla Britanya Parlamentosu’nun alt kanadı Avam Kamarası’nda parlamenterlere hitap etti.

Ukrayna devlet başkanı, ülkesinin Rusya’ya karşı verdiği savaşı, ‘Britanya’nın 2’nci Dünya Savaşı’ndaki çabalarına’ benzetti.

“(Savaşın) Birinci gününde sabah 04.00’te seyir füzeleri tarafından saldırıya uğradık. Herkes uyandı, insanlar, çocuklar, tüm Ukrayna uyandı ve o zamandan beri uyumuyoruz” diyen Zelenski, her bir Ukraynalının ülkesi için mücadele verdiğinin altını çizdi.

Ukrayna genelinin sürekli bombalandığını söyleyen Zelenski, “Ne pahasına olursa olsun topraklarımız için savaşmaya devam edeceğiz. Ormanlarda, arazilerde, kıyılarda, sokaklarda savaşacağız” dedi.

Britanya’nın Ukrayna’ya verdiği destek için Başbakan Boris Johnson’a teşekkür eden devlet başkanı, Johnson’dan yaptırımlarla Rusya üzerindeki baskının artırılmasını ve Britanya’nın Rusya’yı ‘terör devleti’ olarak tanımasını istedi.

Zelenski’nin ardından konuşan Johnson da ülkesinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’ya başlattığı savaş girişimi başarısız olana ve Ukrayna bir kez daha özgür olana dek diplomatik, insani ve ekonomik her yöntemi uygulayacaklarının altını çizdi.

Johnson, Britanya’nın Ukrayna’ya desteği artıracağını ve Putin’in etrafındakilere ekonomik baskı uygulamayı sürdüreceğini bildirdi.