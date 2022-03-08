Bahçeli, ‘sanal yağ krizi’nde CHP’yi sorumlu tuttu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yağ kuyruklarından CHP’yi sorumlu tutarken, altı partili ittifakın yeni önerisini ‘güçlendirilmiş palavra sistemi’ olarak tanımladı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgal harekatı sonrası Türkiye’nin bu ülkeden ayçiçek yağı ithalatı konusunda sorun çıkacağı, peşi sıra zamlanacağı beklentisi oluşmuştu.

Birçok kentte vatandaşlar marketlere giderek fiyatının artacağını düşündüğü yağlardan satın almıştı. Bazı marketler, yağları depoya kaldırmakla suçlanırken bazılarında yağ tükenmişti.

Hükümet, Türkiye’nin temmuza kadar yetecek yağ stoku bulunduğunu, paniğe gerek olmadığını belirtmişti.

CHP’yi sorumlu tuttu

Meclis’teki grup toplantısında konuşan Bahçeli’nin gündeminde marketlerde oluşan yağ kuyrukları vardı.

MHP lideri, şu ifadeyi kullandı: “Talebi kamçılayarak ayçiçek yağının fiyat artışını tetikleyen fırsatçılar, rafların boşalmasıyla birlikte internette oluşan kara borsada sanki altın satar gibi yağ satanlar onurlarını da satmışlardır.”

Bahçeli, İstanbul ve Ankara’daki marketlerde ‘milletin asaletine yakışmayan ilkel görüntüler’in yaşandığını belirterek sosyal medyada stokların tükendiği iddiasının dile getirildiğini anımsattı.

MHP lideri şöyle devam etti: “Ülkemizde bir ya da bir buçuk aylık tüketime yetecek ayçiçek tohumu ve ayçiçek yağı kaldığına dönük iddialar bütünüyle yalandır, aldatmadır, saptırmadır. Çok nazik ve hassas günlerden geçtiğimiz bir sırada, iç işgal cephesinin yağ üzerinden gerçek dışı beyanlarla toplumsal panik halini körüklemesi en hafif tabirle şerefsizliktir. CHP yönetiminin bu yalana sarılarak, ‘Yönetemiyorsunuz, sebep yağ fiyatları, hayat pahalılığı sonuçtur; Türkiye bunu hak etmiyor’ sözleri bühtandır, kaos çıkarmaya dönük alçak bir kumpastır. Siyaset yapmak soysuzluğa hizmet etmek değildir. Muhalefet demek, Türkiye’ye karşı cephe açmak, ayağımıza pranga vurmak hiç değildir. Sanal ve sipariş yağ krizinin orkestra şefi yine Cumhuriyet Halk Partisi olmuştur. Ey CHP, bir kez olsun bizi şaşırtın, numune de olsa bizi yanıltın.”

‘Palavra sistemi’

MHP lideri, altı partinin yeni sistemi anlama gereği duymadan ‘mahrumiyet içinde kıvrandığını’ öne sürdü.

Bahçeli, başkanlık sistemini Türk milletin kurup kabul ettiğini belirterek “Koruyup geleceğe imanla ve kutlu bir iradeyle taşıyacak olan da Türk milletidir” dedi.

MHP lideri, altı partinin öne sürdüğü ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’in gerçek adının da ‘güçlendirilmiş palavra sistemi’ olduğunu iddia etti.