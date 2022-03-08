20’nci Feminist Gece Yürüyüşü: En az 20 gözaltı

Kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Taksim’de 20’nci Feminist Gece Yürüyüşü’nde toplanacak.
Her yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlar İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde ‘gece yürüyüşü’ ismi altında toplanıp yürüyor.
Bu yıl İstanbul Valiliği, Beyoğlu’nda toplantı, yürüyüş, basın açıklaması yapılmasına müsaade edilmeyeceğini duyurmuştu. Taksim metro istasyonu, Şişhane istasyonunun İstiklal caddesi giriş-çıkışıyla Taksim-Kabataş füniküler hattı da saat 13:00’dan itibaren hizmete kapatıldı.
Kadınlar, yasaklara rağmen 19.30’da Sıraselviler Caddesi’nde toplanıp yürüyüş kararı almıştı.
Çağdaş Hukukçular Derneği’nin aktardığına göre yürüyüş için Kadıköy’den vapura binmek üzere toplanan 20’den fazla kadın, polis ablukasının ardından gözaltına alındı.
‘8 Mart Gece Yürüyüşü’ adlı Twitter hesabı gözaltına alınan kadınların fotoğrafını paylaşarak toplanma çağrısını yineledi.
Polisin, Beyoğlu’nda Sıraselviler Caddesi’ne uzanan sokakları kapattı. Tel Sokak’ta toplanan kadınlara müdahale etti.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde toplanan kadınlar polis barikatının açılması için sloganlarla protesto etti.