Akşam Postası / 8 Aralık 2022

Gazeteci Soykan, H.K.G.’nin kardeşlerine tutanakla yanıt verdi
Birgün yazarı Timur Soykan, yaptığı haberin ardından kamera karşısına geçerek H.K.G.’nin istismara uğramadığını savunan kardeşlere yanıt verdi.
Aile Bakanlığı’nın müdürü, tarikatta istismarı savunan paylaşımları beğendi
Demirtaş’tan tarikatta çocuk istismarına: Öfkeden yerimde duramıyorum
Hiranur Vakfı’nın kaçak yapısı mühürlendi
Diyanet’ten ‘mecburi’ açıklama: Rüşt yaşına gelmeden evlendirme söz konusu olamaz
HDP’li Başaran, istismar verilerinin neden beş yıldır paylaşılmadığını sordu
Sera Kadıgil: Hiranur Vakfı’nın bağlı olduğu kültür bakanı açıklama yapsın
H.K.G.’nin kardeşleri konuştu: İstismar yok, fotoğraflar etkinlik için
Her konuda konuşan Ali Erbaş istismara sessiz kalınca tepki yağdı
Meclis’te ‘Kürtçe’ polemiği: MHP’li Bülbül’den HDP’lilere ‘sarı torba’ tehdidi
MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, “Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için alışacaksınız” diyen HDP’lilere ‘sarı torba’ları gösterdi, AKP ve partisinin milletvekillerinden alkışlar yükseldi.
‘Dostlar’ arayı açmıyor: Suudi Arabistan birkaç güne 5 milyar dolar daha gönderecek
Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkesinin ‘birkaç gün içinde’ Merkez Bankası’na 5 milyar dolar daha yatıracağını söyledi.
Tarım ürününün fiyatı tarladan sofraya neden katlanıyor?
Bir tarım ürünü, tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor. Tarım ürünlerindeki artışının nedeni olarak ‘aracılar’ gözükse de tarım ürününün sofraya gelene kadarki serüveni maliyet kalemlerini çeşitlendiriyor.
Merkez Bankası’ndan özel bankalara bir ‘döviz’ uyarısı daha
Merkez Bankası (MB), bankalara döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmelerine ilişkin yeni bir uyarı mesajı gönderdi.
Dolar, ‘resesyon endişeleri’ nedeniyle yeniden güç kazanabilir
Albayrakların yeni halka arzının geliri Pakistan, Gine ve Somali’ye gidecek
Albayrak Grubu’na ait Platform Turizm’in yöneticisi Mikail Talha Bayraktar, şirketin halka arzından gelecek paranın Pakistan, Gine ve Somali’deki yatırımlarında kullanacaklarını açıkladı.
Türk-İş: Bazı sermaye grupları kendilerine işçi değil, köle arıyor
Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, bazı sermaye gruplarını eleştirerek bu grupların işçi değil köle aradıklarını söyledi.
Bakanlık, Emin Alper’e verilen fonu ‘faiziyle’ geri istedi: Hiçbir başarı cezasız kalmıyor
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emin Alper’in son filmi ‘Kurak Günler’in çekimleri için verdiği destek fonunu ‘faiziyle’ geri istedi. Alper, bakanlığın açık bir sansür süreci işlettiğini belirterek, destek olmak isteyen seyircileri vizyonda filmini izlemeye davet etti.
Bakanlığın ‘ceza kestiği’ Kurak Günler’e seyirciden destek: Salonları dolduracağız
Çekmecesinde ‘Leylan’ı bulunduran avukatı polise ihbar ettiler
TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin İzmir Hukuk Müşavirliği’nde çalışan bir avukat, mesai arkadaşını çekmecesinde HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Leylan’ romanını bulundurduğu için terörle mücadele şubesine şikayet etti. Gelen ekip kitabın yasal olduğunu belirterek işlem yapmadı.
Boğaziçi Hukuk’taki adrese teslim ilanlar iptal edilmişti: Mahkeme, rektörlüğün itirazını reddetti
Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin hukuk fakültesi için açtığı adrese teslim dört kadro, ilanlarda yer alan şartların ‘objektif’, ‘denetlenebilir’, ‘bilimsel’ ve ‘hukuka uygun’ olmamasından dolayı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Üniversite rektörlüğü, karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkeme, rektörlüğün itirazını reddetti.
41 yıl sonra ilk: New York Times çalışanları grevde
ABD merkezli New York Times gazetesinin (NYT) 1100 çalışanı, yönetimle bir yılı aşan maaş anlaşmazlığının sonuçlanmaması üzerine greve gitti.