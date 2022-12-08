Akşam Postası / 8 Aralık 2022

Gazeteci Soykan, H.K.G.’nin kardeşlerine tutanakla yanıt verdi

Birgün yazarı Timur Soykan, yaptığı haberin ardından kamera karşısına geçerek H.K.G.’nin istismara uğramadığını savunan kardeşlere yanıt verdi.

Meclis’te ‘Kürtçe’ polemiği: MHP’li Bülbül’den HDP’lilere ‘sarı torba’ tehdidi

MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül, “Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için alışacaksınız” diyen HDP’lilere ‘sarı torba’ları gösterdi, AKP ve partisinin milletvekillerinden alkışlar yükseldi.

‘Dostlar’ arayı açmıyor: Suudi Arabistan birkaç güne 5 milyar dolar daha gönderecek

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, ülkesinin ‘birkaç gün içinde’ Merkez Bankası’na 5 milyar dolar daha yatıracağını söyledi.

Tarım ürününün fiyatı tarladan sofraya neden katlanıyor?

Bir tarım ürünü, tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor. Tarım ürünlerindeki artışının nedeni olarak ‘aracılar’ gözükse de tarım ürününün sofraya gelene kadarki serüveni maliyet kalemlerini çeşitlendiriyor.

Merkez Bankası’ndan özel bankalara bir ‘döviz’ uyarısı daha

Merkez Bankası (MB), bankalara döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmelerine ilişkin yeni bir uyarı mesajı gönderdi.

Albayrakların yeni halka arzının geliri Pakistan, Gine ve Somali’ye gidecek

Albayrak Grubu’na ait Platform Turizm’in yöneticisi Mikail Talha Bayraktar, şirketin halka arzından gelecek paranın Pakistan, Gine ve Somali’deki yatırımlarında kullanacaklarını açıkladı.

Türk-İş: Bazı sermaye grupları kendilerine işçi değil, köle arıyor

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, bazı sermaye gruplarını eleştirerek bu grupların işçi değil köle aradıklarını söyledi.

Bakanlık, Emin Alper’e verilen fonu ‘faiziyle’ geri istedi: Hiçbir başarı cezasız kalmıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emin Alper’in son filmi ‘Kurak Günler’in çekimleri için verdiği destek fonunu ‘faiziyle’ geri istedi. Alper, bakanlığın açık bir sansür süreci işlettiğini belirterek, destek olmak isteyen seyircileri vizyonda filmini izlemeye davet etti.

Çekmecesinde ‘Leylan’ı bulunduran avukatı polise ihbar ettiler

TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin İzmir Hukuk Müşavirliği’nde çalışan bir avukat, mesai arkadaşını çekmecesinde HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ‘Leylan’ romanını bulundurduğu için terörle mücadele şubesine şikayet etti. Gelen ekip kitabın yasal olduğunu belirterek işlem yapmadı.

Boğaziçi Hukuk’taki adrese teslim ilanlar iptal edilmişti: Mahkeme, rektörlüğün itirazını reddetti

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin hukuk fakültesi için açtığı adrese teslim dört kadro, ilanlarda yer alan şartların ‘objektif’, ‘denetlenebilir’, ‘bilimsel’ ve ‘hukuka uygun’ olmamasından dolayı mahkeme tarafından iptal edilmişti. Üniversite rektörlüğü, karara itiraz ederek yürütmenin durdurulmasını istedi. Mahkeme, rektörlüğün itirazını reddetti.

41 yıl sonra ilk: New York Times çalışanları grevde

ABD merkezli New York Times gazetesinin (NYT) 1100 çalışanı, yönetimle bir yılı aşan maaş anlaşmazlığının sonuçlanmaması üzerine greve gitti.