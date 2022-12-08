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Yaramazlara biraz batar!

Kılıçdaroğlu’ndan Türkiye’de yakalanan mafya liderlerinin sıralandığı video

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’de yakalanan mafya liderlerinin sıralandığı bir video yayınlayarak iktidara tepki gösterdi.

Fotoğraf: AA

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından bir video paylaştı. Mafya ve kirli paraya dikkat çeken Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Koca devleti, mafya bozuntularına ve kirli paralarına çamaşırhane yapanların, Allah bin belasını versin!” ifadelerine yer verdi.


Yayınlanan videoda, aranan mafya liderlerinin Türkiye’de yakalandığına dair haber görüntüler yer alıyor.

Videoda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakalanan bu isimlerin ‘dünyanın aradığı en azılı katiller’ olduğunu kabul ettiği ama bunların ‘nasıl gözaltından salıverildiklerini’ açıklayamadığı belirtiliyor.

Videonun sonunda Kılıçdaroğlu’nun geçen gün Meclis’te bu konuya dikkat çektiği görüntüsü yer alıyor. Soylu, bu açıklaması nedeniyle Kılıçdaroğlu’na hakaret etmişti.

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