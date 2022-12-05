Soylu, Kılıçdaroğlu’na yine hakaret etti: İspat etmezse şerefsizdir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Meclis’teki ‘uyuşturucu’ açıklaması nedeniyle hakaret etti.

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Meclis’teki bütçe görüşmelerine söz alan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu sözlerle hükümetin uyuşturucu satışından ‘pay aldığını’ söylemişti:

“Yetki verdiniz, saray ve bakanlara. Uyuşturucu kaçakçılarının tamamının paralarını getirin Türkiye’ye, ne yaparsanız yapın dediniz. Uyuşturucu paralarını getirdiler, kendileri de geldiler. Türkiye’de at koşturdular. Dört soru soruyorum, içinizden bir yürekli kişi varsa şu kürsüye gelir, İçişleri Bakanlığı bütçesinde görüşülürken ‘Bu soruları Kılıçdaroğlu sordu, cevabını ver’ der. Bir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? İddianamede çıkan sanıklarla Soylu’nun oğlunun ne ilişkisi var? İstanbul Emniyeti Soylu’nun oğlunun aracını sanıklara kiraladığı için mi aradı? Soylu’nun Türkiye’den gönderdik dediği Sırbistan’daki uyuşturucu çetesinin lideri, nasıl oldu da İstanbul’un göbeğinde kendine özel bir hayat kurdu, uyuşturucu faaliyetlerini yönetti, rakip çetesi nasıl elini kolunu sallayarak Türkiye’ye gelip onu öldürdü. Kolombiya’dan yakalanan 5 ton kokainin gerçek sahibi kim?”

Soylu, Kılıçdaroğlu’nun bu açıklamasına Twitter hesabından şöyle yanıt verdi: “Kılıçdaroğlu polise, jandarmaya, mehmetçiğe, devlete ‘Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor’ iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir.”

Kılıçdaroğlu;

Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca



Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında.



İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 5, 2022

Soylu daha önce de benzer açıklaması nedeniyle Kılıçdaroğlu’na ‘şerefsiz‘ demişti. Kılıçdaroğlu da bunun üzerine Soylu hakkında 200 bin TL’lik dava açmıştı.