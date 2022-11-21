Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’ya ‘şerefsiz’ davası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi için “Şerefsiz” diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında 200 bin TL’lik dava açtı.

Fotoğraflar: AA

Soylu, TBMM’deki bütçe komisyon toplantısında kara para ve uyuşturucu iddialarına ilişkin, “Kara parayı aklayan da uyuşturucuyu yapan da şerefsizdir. İspat etmeyen Kılıçdaroğlu da şerefsizdir. Bu kadar basit. İspat etmeyen de şerefsizdir” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, bu sözler nedeniyle Soylu hakkında 200 bin TL’lik hakaret davası açtıklarını duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyon görüşmeleri sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından, ifade edilen "Şerefsiz" hakaret sözü nedeniyle Soylu aleyhine 200.000₺'lik dava açtık.



Genel Başkanımız @kilicdarogluk nun talimatı gereğince bu ahlaksızlığın hesabını soracağız!.. — Celal ÇELİK (@CelikBaskan06) November 21, 2022

Soylu, daha önce hakkında “Ederi kadar” diyerek 5 kuruşluk manevi tazminat davası açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘hakaret’ iddiasıyla 1 milyon liralık tazminat davası açtı.