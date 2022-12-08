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Yaramazlara biraz batar!

Tarım ürününün fiyatı tarladan sofraya neden katlanıyor?

Bir tarım ürünü, tarladan sofraya gelene kadar birçok aşamadan geçiyor. Tarım ürünlerindeki artışının nedeni olarak ‘aracılar’ gözükse de tarım ürününün sofraya gelene kadarki serüveni maliyet kalemlerini çeşitlendiriyor.

Fotoğraf: AA

Birleşmiş Milletler bünyesinde faaliyet gösteren Gıda ve Tarım Kurumu (FAO), bir tarım ürününün fiyatını belirleyen maliyet kalemleriyle ilgili bir çalışma yürüttü. Çalışma, 37 ülkeye ait 2005-2015 yılları arasındaki verilerle yapıldı.


Bir ürünün tarladan sofraya gelene kadarki maliyetleri, Gıda Tarım’ın FAO’dan aktardığına göre şöyle:

Tarımsal üretim: Maliyetin yüzde 20’si tarımsal üretimden geliyor.

Nakliye: Nakliye, maliyetin yüzde 9’unu oluşturuyor. Tabii 2015’ten sonra akaryakıt fiyatlarındaki artışı dikkate alınca bu oranın değişmiş olması muhtemel.

Paketleme ve tasnif: Bu kalemin maliyetlerdeki pay yüzde 23.

Toptan perakende: Maliyetlerin yüzde 48’sini oluşturan bu kalemin altında toplancı nakliyesi, perakende nakliyesi, dükkan ve personel giderleri bulunuyor.

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