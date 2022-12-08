Merkez Bankası’ndan özel bankalara bir ‘döviz’ uyarısı daha

Merkez Bankası (MB), bankalara döviz işlemlerini piyasa saatlerine çekmelerine ilişkin yeni bir uyarı mesajı gönderdi.

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Türk Lirası’nın (TL) döviz karşısında değer kaybetmemesi için kamu bankaları aracılığıyla döviz rezervini eriten MB, bankalar üzerindeki baskısını da artırmaya devam ediyor.

Reuters’ın bankacılardan aktardığına göre, MB bankalara yazılı olarak bir uyarı mesajı iletti. MB ilk kez mayısta sözlü olarak bankalardan döviz işlemlerini 10:00-16:00 saatleri arasına çekmesini istemiş, bu isteğini ekim sonunda yazılı uyarıya dönüştürmüştü.

MB’nin gönderdiği yazı şöyle: “Yaptığımız çalışmalarda bankaların piyasa açılır açılmaz bireysel veya kurumsal müşteri talebi olmaksızın, tamamen kendi gün içi pozisyonlarını ayarlama güdüsüyle yoğun bir şekilde döviz alım işlemleri gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Piyasaların açılış saatlerinde ortaya çıkabilecek aşırı dalgalanmaların önlenmesini teminen herhangi bir müşteri talebi olmaksızın işlem yapılmaması hususunda azami dikkat gösterilmesini rica ederiz. Yapılan işlemler müfettişlerimiz tarafından incelenecek olup söz konusu işlemlerin mahiyeti hakkında bankalardan detaylı bilgi talep edilecektir.”

‘Talimatlara riayet edilmiyor’

MB, 1 Aralık’tan itibaren yurt içi yerleşiklerden yurt dışı yerleşiklere transferlerde ödeme kategorisi detayının katılımcılar tarafından doldurulması gerekliliğini hatırlatarak, bankaların talimatlara ‘riayet etmediğinin’ görüldüğünü belirtti.

MB ayrıca, “Özellikle 50 bin doları aşan yurt dışı transferlerin gönderilme sebeplerinin, talimat sahibi gerçek ve/veya tüzel kişilerden ayrıca temin edilerek bankamıza yapılan bildirimlere doğru bir şekilde yansıtılması gerekmektedir” dedi.

Söz konusu eksik veya hatalı uygulamaların bir an önce giderilmesini beklediğini belirten MB aksi halde harekete geçileceğini belirtti.