Bakanlık, Emin Alper’e verilen fonu ‘faiziyle’ geri istedi: Hiçbir başarı cezasız kalmıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Emin Alper’in son filmi ‘Kurak Günler’in çekimleri için verdiği destek fonunu ‘faiziyle’ geri istedi. Alper, bakanlığın açık bir sansür süreci işlettiğini belirterek, destek olmak isteyen seyircileri vizyonda filmini izlemeye davet etti.

Dünya prömiyerini 75’nci Cannes Film Festivali’nde yapan, Roma’da düzenlenen Med Film Festivali’nden ‘jüri özel ödülü’, Antalya Altın Portakal’da ‘en iyi yönetmen’ dahil dokuz ödül, Ankara Film Festivali’nde ‘en iyi film’ dahil altı ödül alan ‘Kurak Günler’e Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen destek fonu ‘yasal faiziyle’ birlikte geri istendi.

Filminde otoriter popülizmin yükselişi ve artan homofobiyi yansıtan Alper’e, Altın Portakal’da yaptığı ödül konuşmasının ardından yandaş basın tarafından ‘linç kampanyası’ başlatılmıştı.

Bakanlıktan destek aldıktan sonra senaryoyu değiştirdiğini ve filminde LGBTİ+ propagandası yaptığını öne sürerek Alper’i hedef almışlardı.

Alper, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla bakanlığın açık bir sansür süreci işlettiğini söyledi:

“Bu karar kuşkusuz, filmimizle ilgili Cannes Film Festivali’nin hemen ertesinde başlayan Antalya Filim Festivali’nden sonra da devam eden yalan ve karalamaya dayalı medya kampanyalarının baskısıyla alınmıştır. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde kamu fonları destek verdikleri filmlerin senaryolarındaki değişiklikleri denetlemez. Maalesef bakanlık 2019’da yapılan yönetmelik değişikliğiyle senaryolar üzerindeki değişiklikleri takip etmek bahanesiyle eserlerimize yönelik açık bir sansür süreci işletmektedir. Normal şartlarda, verilen desteği verimli bir şekilde kullandığımız ve ülkemizi uluslarası alanda başarıyla temsil ettiğimiz için kamu tarafından takdir edilmeyi beklerdik. Ne yazık ki, filmimizin başına gelenler, ülkemizde hiçbir başarının cezasız kalmadığının talihsiz bir örneği olmuştur.”

Alper, destek olmak isteyen seyircileri yarın vizyona girecek Kurak Günler’i izlemeye davet etti.