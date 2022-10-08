Altın Portakal: En İyi Film ‘Karanlık Gece’ye, sekiz ödül Emin Alper’in ‘Kurak Günler’ine

59’uncu Antalya Film Festivali Altın Portakal Ödülleri sahiplerini buldu. Kurak Günler sekiz ödülle geceye damgasını vurdu. En İyi Film Özcan Alper’in Karanlık Gece filmine verildi.
Jüri başkanlığını yönetmen-yapımcı-senarist Yeşim Ustaoğlu’nun üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri üyeleri oyuncu-yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen-senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak ödülleri şöyle dağıttı:
Altın Portakal En İyi Film Ödülü: Karanlık Gece
Altın Portakal En İyi Yönetmen Ödülü: Emin Alper / Kurak Günler
Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Merve Dizdar / Kar ve Ayı
Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Selahattin Paşalı / Kurak Günler, Cem Yiğit Üzümoğlu / Lütfen Cevap Veriniz
Altın Portakal En İyi Müzik Ödülü: Stefan Will / Kurak Günler
Altın Portakal En İyi Senaryo Ödülü: Murat Uyurkulak, Özcan Alper / Karanlık Gece
Altın Portakal En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü: Laçin Ceylan / Ayna Ayna
Altın Portakal En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü: Erol Babaoğlu / Kurak Günler
Altın Portakal En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Christos Karamanis / Kurak Günler
Altın Portakal En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Meral Efe Yurtsever, Yunus Emre Yurtsever / İguana Tokyo
Altın Portakal En İyi Kurgu Ödülü: Özcan Vardar, Eytan İpeker / Kurak Günler
Altın Portakal Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Emin Alper / Kurak Günler
Altın Portakal Cahide Sonku Ödülü: Çiğdem Mater / Kurak Günler
Altın Portakal En İyi İlk Film Ödülü: Kar ve Ayı / Selcen Ergun
Altın Portakal Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Ayna Ayna / Belmin Söylemez, Haşmet Topaloğlu