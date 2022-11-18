Emin Alper’in ‘Kurak Günler’ filmine Roma’dan ödül

Yönetmen ve senarist Emin Alper’in dünya prömiyerini 75. Cannes Film Festivali’nde yapan, Altın Portakal’da dokuz, Ankara Film Festivali’nden altı ödül kazanan son filmi ‘Kurak Günler’ Roma’da düzenlenen Med Film Festivali’nde ‘Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Daha önce ‘Tepenin Ardı’, ‘Abluka‘ ve ‘Kız Kardeşler‘ filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen Emin Alper’in yeni filmi ‘Kurak Günler‘ ödülleri toplamaya devam ediyor.

İlk gösterimini Cannes’da yapan film, Antalya Altın Portakal’da ‘en iyi yönetmen’ dahil dokuz ödülünü kazanırken, Ankara Film Festivali’nde de ‘en iyi film’ dahil altı ödülün sahibi olmuştu.

Festival yolculuğuna devam eden Kurak Günler, Roma’da düzenlenen Med Film Festivali’nde ‘jüri özel ödülü’nü kazandı.

Film, 9 Aralık’ta vizyona girecek.

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Paşalı ve Koç’un yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.