Kurak Günler’in vizyon tarihi ertelendi

Dünya prömiyerini 75’inci Cannes Film Festivali’nde yapan Emin Alper’in Kurak Günler filminin vizyon tarihi 9 Aralık 2022’ye ertelendi.

Daha önce ‘Tepenin Ardı’, ‘Abluka‘ ve ‘Kız Kardeşler‘ filmleriyle ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödüllerle dönen senarist ve yönetmen Emin Alper’in yeni filmi ‘Kurak Günler‘ Türkiye prömiyerini geçen ay Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yapmıştı.

Filmin Antalya’dan sonra 25 Kasım’da izleyiciyle buluşması beklenirken, vizyon tarihinin 9 Aralık 2022’ye ertelendiği öğrenildi.

Öte yandan Kurak Günler, bu ay içerisinde Ankara Film Festivali’nde ve Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali’nde gösterilecek.

Başrollerinde Selahattin Paşalı ve Ekin Koç’un yer aldığı film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Yanıklar kasabasına yeni atanan genç savcı Emre ile belediye başkanı Selim, yerel gazeteci Murat ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmeleri konu alıyor. Paşalı ve Koç’un yanı sıra filmin oyuncu kadrosunda Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci, Sinan Demirer, Nizam Namidar, Ali Seçkiner Alıcı ve Eylül Ersöz yer alıyor.